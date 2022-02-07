İSTANBUL 10°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Şubat 2022 Pazartesi / 6 Recep 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5726
  • EURO
    15,5402
  • ALTIN
    791.29
  • BIST100
    1951.2
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Savaş tehditlerine karşı yeni adım! Asker takviyesi an meselesi
Dünya

Savaş tehditlerine karşı yeni adım! Asker takviyesi an meselesi

Rusya-Ukrayna gerilimi hakkında açıklamalarda bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İttifak'ın güneydoğu kanadına da ek muharip birlikler konuşlandırmayı değerlendirdiklerini söyledi.

AA7 Şubat 2022 Pazartesi 19:40 - Güncelleme: 7 Şubat 2022 Pazartesi 19:41
ABONE OL

Stoltenberg, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile Brüksel'deki NATO karargahında görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında konuştu.

NATO'nun doğu kanadında varlığını güçlendirdiğini anımsatan Stoltenberg, güneydoğu kanadına da ek muharip birlikler konuşlandırmayı değerlendirdiklerini söyledi.

Stoltenberg, ABD'nin Polonya, Almanya ve Romanya'ya daha fazla asker göndermesinden memnuniyet duyduğunu belirtti.

Çin'in NATO'nun doğuya doğru genişlemesine karşı Rusya'ya destek verdiğine değinen Stoltenberg, "Bu, egemen milletlerin kendi seçimlerini yapma haklarını reddetme girişimidir." diye konuştu.

- NATO doğudan güneye doğru varlığını güçlendirmeli

Duda da Rusya'nın Ukrayna sınırına olduğu kadar Belarus'a da asker yığdığını hatırlatarak bu askerlerin geri dönmeme ihtimaline işaret etti.

Ülkesinin genel olarak bölgede askeri gerilim istemediğini vurgulayan Duda, NATO'nun Ukrayna ve Gürcistan ile toplantılar yapması, doğu kanadında, güneye doğru yayılacak şekilde varlığını artırmaya devam etmesi gerektiğini söyledi.

Duda, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüştüğünü ve Rusya'ya yaptırımlar konusundaki net tavrı nedeniyle teşekkür ettiğini belirterek yaptırımların hazırlanmakta olduğunu kaydetti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.