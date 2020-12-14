Savaş uçağı soğuktan buz tuttu

IHA 14 Aralık 2020 Pazartesi 16:22 - Güncelleme: 14 Aralık 2020 Pazartesi 16:22

Ukrayna genelinde birkaç gündür devam eden kötü hava koşulları tüm ülkeyi etkisi altına aldı. Aşırı soğuklar nedeniyle ülkede farklı görüntüler ortaya çıkıyor. Ukrayna Hava Kuvvetleri, sosyal medya hesaplarından MİG 29 tipindeki savaş uçağının fotoğrafını paylaştı ve savaş uçağının üzerindeki buz tabakası sebebiyle şu an kullanılamadığını açıkladı. Fotoğraflara dikkatli bakıldığında ise savaş uçağının üzerindeki yaklaşık 3 cm’lik buz kalıbı rahatlıkla görülebiliyor.

Olumsuz hava şartları nedeniyle başkent Kiev’de sadece 1 günde 140’tan fazla trafik kazası yaşanmış ve Ukrayna Acil Durumlar Servisi’nden yapılan açıklamada kötü hava şartları nedeniyle Ukrayna genelinde 3 bölgede toplam 173 yerleşim biriminin elektriksiz kaldığı bildirilmişti.