Savaş uçağından tehlikeli yakınlaşma! İki ülke arasındaki gerilim böyle görüntülendi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Çin savaş uçaklarının, son iki yılda uluslararası hava sahasında 180'den fazla kez ABD savaş uçaklarını taciz ettiğini bildirdi.

Pentagon, Çin savaş uçaklarının, uluslararası hava sahasında ABD savaş uçaklarını taciz etmesine ilişkin fotoğraf ve videolar yayımladı.

Görüntülerde, ABD uçaklarının son iki yılda 180'den fazla kez Çin uçakları tarafından taciz edildiği anlar paylaşıldı.

ABD Savunma Bakanlığı Hint-Pasifik Güvenlik İşlerinden Sorumlu Müsteşarı Ely Ratner, yayımlanan görüntüler hakkında, "Bugün yayımladığımız tüm bu örnekler, Çin'in özellikle uluslararası hava sahasındaki art niyetli davranışlarını sergiliyor." ifadesini kullandı.

Ratner, bu tür davranışların, kazalara ve istenmeyen çatışmalara yol açabileceğini sözlerine ekledi.

Görüntüler, Pentagon'un, Çin'in askeri gücü ve Hint-Pasifik'teki ortakları için oluşturabileceği güvenlik tehditleri hakkında yayımlamaya hazırlandığı yıllık rapor öncesinde paylaşıldı.