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Dünya

Savaş uçakları havadaydı! Biden, Netanyahu'yu son dakikada plandan vazgeçirdi

ABD basını, Biden'ın 11 Ekim'de Lübnan'a saldırı planlayan İsrail Başbakanı Netanyahu'yu savaş uçakları havadayken son dakikada ikna ettiğini yazdı.

Star Gazetesi24 Aralık 2023 Pazar 09:05 - Güncelleme:
Savaş uçakları havadaydı! Biden, Netanyahu'yu son dakikada plandan vazgeçirdi
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İsrail'in 7 Ekim'de Gazze'de başlattığı katliamdan 4 gün sonra Lübnan'a da saldırmayı planladığı ortaya çıktı.

BİDEN, NETANYAHU'YU SON DAKİKADA PLANDAN VAZGEÇİRDİ

İsrail'in 11 Ekim'de Lübnan'a bombardıman hazırlığında olduğunu yazan ABD basını, isimsiz yetkililere dayandırdığı haberinde ABD Başkanı Biden'ın İsrail Başbakanı Netanyahu'yu son dakikada plandan vazgeçirdiğini belirtti.

Lübnan Hizbullahı'nın saldırı planladığı yönünde istihbarat aldığını ileri süren İsrail, "önleyici saldırı" yapılmasını kararlaştırdı.

Haberde ABD Başkanı Biden'ın 45 dakika telefonda görüştüğü Netanyahu'yu son anda ikna ettiği kaydedildi.

ABD basınına konuşan isimsiz kaynak, "Biden, 11 Ekim'de Netanyahu ile konuştuğunda İsrail savaş uçakları havadaydı ve İsrail başbakanına geri çekilip böyle bir eylemin sonuçlarını düşünmesini bunun bölgesel bir savaşa yol açabileceğini" ifadelerini kullandı.

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