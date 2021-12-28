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Dünya

Savaş uçaklarıyla saldırdılar! Limandaki silah sevkiyatını vurdular

İsrail savaş uçakları Suriye'nin batısındaki Lazkiye Limanı'na hava saldırısı düzenledi. Saldırıda İran'ın silah sevkiyatının vurulduğu iddia edildi.

AA28 Aralık 2021 Salı 12:24 - Güncelleme: 28 Aralık 2021 Salı 12:24
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Esed rejiminin haber ajansı SANA, rejimin savunma bakanlığındaki askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, İsrail'in yerel saatle 03.21'te Lazkiye Limanı'nı hava saldırısıyla hedef aldığını öne sürdü.

Can kaybının yaşanmadığı belirtilen haberde, limandaki çok sayıda ticari konteynerde yangın çıktığı savunuldu.

- İsrail'in düzenlediği öne sürülen saldırılar

Esed rejimi, İsrail'in 7 Aralık'ta Lazkiye ili, 8 Kasım'da Humus ve Tartus illeri, 4 Kasım ve 30 Ekim'de başkent Şam, 14 Ekim'de Humus'un Palmira (Tedmur) bölgesi, 8 Ekim'de Humus'taki T4 Hava Üssü, 3 Eylül'de Şam, 20 Ağustos'ta başkent Şam ve Humus ili, 17 Ağustos'ta ülkenin güneyindeki Kuneytra ili, 19 Temmuz'da Halep ili, 9 Haziran, 17 Mart, 28 ve 15 Şubat'ta Şam, 4 Şubat'ta Kuneytra, 13 Ocak'ta Suriye'nin doğusundaki Deyrizor, 7 Ocak'ta Şam'ın güneyi, 30 Aralık 2020'de de Şam'ın batı kırsalındaki Nebi Habil bölgesine saldırılar gerçekleştirdiğini öne sürmüştü.

İsrail'in Suriye'ye düzenlediği söylenen saldırılar, genellikle akşam veya gece saatlerinde gerçekleşiyor.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

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