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Dünya

Kritik gelişme: Savaş yasası devreye girebilir

ABD'de koronavirüs bilançosu artarken New York Times'ın yayınladığı 100 sayfalık rapora göre Beyaz Saray salgının birçok dalga halinde 18 ay veya daha fazla sürebileceğini öngörüyor. Trump, kritik sağlık ekipman üretimi için Kore Savaşı döneminde çıkarılan 1950 Savunma Üretim Yasası'nı devreye sokabilecek.

20 Mart 2020 Cuma 08:09 - Güncelleme: 20 Mart 2020 Cuma 08:09
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ABD’de Kovid-19 salgınına karşı alınacak tedbirlere ilişkin 100 sayfalık hükümet raporu, New York Times gazetesi tarafından yayınlandı. Gizli raporun açıklandığı gazete haberine göre Beyaz Saray, salgının birçok dalga halinde 18 ay veya daha fazla sürebileceğini, ülkenin sağlık sistemini zorlayacak şekilde kıtlıklar yaşanabileceğini düşünüyor. 13 Mart 2020 tarihli ‘ABD Hükümeti Kovid-19 Müdahale Planı’ başlıklı çalışmanın, ABD Başkanı Donald Trump’ın ulusal düzeyde acil durum ilan ettiği gün hazırlandığına dikkat çekiliyor. Raporda virüse karşı müdahale için resmi kurumların harekete geçirilerek özel sektörün de Başkanlık yetkileri çerçevesinde mobilize edilebileceği kaydedildi.

Planda Trump’ın, Amerikan endüstrisinde vantilatör, solunum cihazı, koruyucu giysi gibi kritik sağlık ekipman üretimini hızlandırmayı zorlamak için olağanüstü bir adım atma yetkisi veren, Kore Savaşı döneminde çıkarılan 1950 Savunma Üretim Yasası’nı devreye sokabileceği ifade edildi. Bu arada 11 bin 611 kişinin koronavirüs taşıdığı ABD’de ölü sayısı 174’e yükseldi. Salı gecesi 108 olan ölü sayısının 24 saatte 170’in üzerine, 6 bin 300 civarındaki vaka sayısının ise 11 binin üzerine çıkması salgının hızla yayıldığına işaret ediyor. Virüs ABD Kongresi’ne de sıçramış, Temsilciler Meclisi Florida vekili Cumhuriyetçi Mario Diaz-Balart ile Utah vekili Demokrat Ben McAdams hastalığa yakalanmıştı. Daha önce de Cumhuriyetçi senatörler Lindsey Graham ile Ted Cruz’un da aralarında bulunduğu toplam 15 Kongre üyesi, koronavirüs şüphesiyle kendilerini karantinaya almıştı.

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