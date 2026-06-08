Savaş yeniden başladı! İsrail, İran'ın stratejik sistemlerini vurdu

Tüm dünya ABD ile İran arasında barış masasının yeniden kurulmasını beklerken savaş yeniden başladı. İran'dan İsrail'e misilleme füzeleri peş peşe ateşlenirken taraflardan açıklamalar gelmeye devam ediyor.

İSRAİL ORDUSU: İRAN'IN STRATEJİK HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİNE BÜYÜK BİR SALDIRI DÜZENLEDİK

İsrail ordusu, İran'ın stratejik hava savunma sistemlerini hedef alan "büyük bir saldırı" düzenlediklerini duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'a düzenlenen saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun İran hava savunma sistemlerine "büyük bir saldırı" düzenlediği belirtildi.

Çok sayıda İsrail savaş uçağının İran'daki "stratejik hava savunma sistemlerini" hedef aldığı aktarıldı.

Öte yandan İsrail ordu radyosunun haberinde de İsrail'e İran'dan 30, Yemen'den ise bir füze fırlatıldığı kaydedildi.

İsrail'in sabah saatlerinde İran'ın orta ve batı kesimine düzenlediği saldırıların ardından İran, İsrail'in orta ve güney kesimini hedef alan bir dizi füze saldırısı düzenlemişti.

İRAN DEVRİM MUHAFIZLARI ORDUSU: HAYFA'DAKİ SANAYİ TESİSLERİNİ HEDEF ALDIK

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'in İran'daki petrokimya tesislerine yönelik saldırılarına karşılık olarak Hayfa'daki sanayi tesislerini hedef aldıklarını açıkladı.

Devrim Muhafızları Ordusunun yayımladığı bildiride, "Düşmanın petrokimya tesislerine düzenlediği saldırılara karşılık verildi ve Hayfa'daki benzer sanayi tesisleri hedef alındı." ifadeleri kullanıldı.

Bildiride ayrıca, İsrail'in sivil hedefler ile petrol sanayisini hedef almasının bölgedeki tüm enerji merkezlerini etkileyebilecek tehlikeli bir oyunu başlattığı ve ortaya çıkacak ekonomik sonuçlardan ABD'nin sorumlu olacağı ifade edildi.

İsrail'in, İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletine bağlı Mahşehr kentinde bulunan petrokimya tesisini vurduğu bildirilmişti.

İşte ABD/İsrail-İran savaşında dakika dakika yaşananlar:

Hindistan, bölgede gerilmiin artması nedeniyle vatandaşlarına İran'a seyahat etmeme uyarısı yaparak, halihazırda İran'da bulunan vatandaşlarının da ülkeden ayrılması tavsiyesinde bulundu.

İran'ın Başkenti Tahran'da patlama sesinin duyulduğu ve hava savunma sistemlerinin aktif hale geldiği bildirildi.

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, daha fazla acının önlenmesi için Orta Doğu'da "gerilimin acilen düşürülmesi" çağrısında bulundu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'in İran'daki petrokimya tesislerine yönelik saldırılarına karşılık olarak Hayfa'daki sanayi tesislerini hedef aldıklarını açıkladı.

İsrail ordusu: Savaş uçaklarıyla kısa süre önce İran yönetimine ait stratejik savunma sistemlerini hedef alan büyük bir saldırı düzenledik

İran Dışişleri Sözcüsü: "İsrail'in saldırganlığındaki ABD'nin sorumluluğu açıktır ve gerilimin tırmanmasının sonuçlarından da ABD sorumludur"

İran'ın sabah saatlerinde fırlattığı füzelerden biri işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde, gasbedilen Filistin toprakları üzerine kurulan yasa dışı "Itamar" yerleşimine isabet etti.

İsrail'in İran'a saldırılarının ardından Mehrabad, Meşhed ve Kirmanşah havalimanlarındaki tüm uçuşların ikinci bir duyuruya kadar iptal edildiği belirtildi.

İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin İran ile yaşanan çatışmanın "birkaç gün sürmesini beklediğini" yazdı.

İsrail ordusu: İran'dan İsrail'e doğru yeni füzelerin fırlatıldığı tespit edildi.

İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla birlikte Kirmanşah kentinde hava savunma sistemlerinin aktif hale getirildiği belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya "Anlaşma konusunda iyi bir adım atmaya çok yaklaştık." dediği ve İran'a saldırıları ertelemesi çağrısında bulunduğu iddia edildi.

emen'deki İran destekli Husiler: İsrail'in Kızıldeniz'deki denizcilik faaliyetlerine tam ve kesin bir yasak getiriyoruz

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile ABD-İran arasındaki arabuluculuk çabalarını ve Lübnan'daki durumu ele aldı.

İsrail ve İran'ın karşılıklı saldırılarının ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun güvenlik kabinesini toplayacağı belirtildi.

İsrail'in, İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletine bağlı Mahşehr kentinde bulunan petrokimya tesisini vurduğu bildirildi.

İran'dan fırlatılan füzeler nedeniyle İsrail'in orta ve güney kesimindeki birçok kentte sirenlerin çaldığı bildirildi.

İsrail basını: Saldırı ABD ile koordineli.

İsrail ordusu: İran'dan İsrail'e yönelik yeni bir füze saldırısı tespit edildi.

İranlı askeri kaynak, İran'ın Suudi Arabistan'ın el-Harc kentindeki üsse saldırı düzenlemediğini belirtti.

Yemen'deki Husiler (Ensarullah Hareketi), İran'a yönelik saldırıların ardından İsrail'e balistik füze fırlatırken, İsrail ordusu ülkenin çeşitli bölgelerinde sirenlerin devreye girdiğini ve füzenin hava savunma sistemlerince engellendiğini duyurdu.

Suudi Arabistan'ın Riyad bölgesine bağlı el-Harc kentinde olası bir tehlikeye karşı erken uyarı sisteminin devreye alındığı bildirildi.

İsrail ordusu: Yemen'den fırlatılan füze nedeniyle hava savunma sistemleri devreye girdi.

05.35 İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'in balistik füzeler kullanarak İran'daki bazı hedeflere saldırı düzenlediğini açıkladı.

05.13 İsrail ordusu, İran'ın çeşitli bölgelerine saldırılar düzenlediğini duyurdu.

04.42 İsrail ordusunun İran'a saldırı düzenlediğini açıklamasının ardından İran medyasına göre Tahran, İsfahan ve Tebriz'de patlama sesleri duyuldu

04.21 ABD Dışişleri Bakanlığı, Ürdün hava sahasında füze ve İHA hareketliliği yaşandığını duyurarak, bu ülkede bulunan vatandaşlarına derhal güvenli alanlara sığınma çağrısında bulundu.

03.23 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın balistik füze saldırılarına yönelik askeri misillemeyi erteleme talebini "istemeden de olsa" kabul ettiği öne sürüldü.

02.27 ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde İran'ın nükleer silah edinmesini ve bölge ile İsrail'e yönelik tehdit oluşturmasını engellemeye kararlı olduğunu yinelediği, ancak ABD-İran müzakerelerinin geleceği için Netanyahu'dan Tahran'la gerilimi tırmandırmamasını istediği bildirildi.

02.26 İran basını, İsrail'e gerçekleştirilen füze saldırılarının ardından Tahran'daki İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'nın güvenlik gerekçesiyle geçici olarak uçuşlara kapatıldığını bildirdi.

02.16 İsrail'in, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne sınırlı açtığı sınır kapılarını, İran'ın balistik füze saldırılarının ardından ikinci bir emre kadar kapatma kararı aldığı bildirildi.

01.39 Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, İran ile İsrail arasında gerilimin yeniden tırmanmasının ardından bölgedeki son gelişmeler ile istikrarı destekleme çabalarını ele aldı.

01.11 İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırısının ardından başkent Tahran'ın İnkılap Meydanı'nda toplanan kalabalık yönetime destek gösterisi gerçekleştirdi. Gösteriye katılanların ellerinde İran ve Hizbullah bayrakları yer aldı.

00.31 İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, füze saldırılarına cevap olarak "emir verilir verilmez" İran'a saldıracaklarını söyledi.

00.27 İsrail ile İran arasında yaşanan karşılıklı saldırılar sırasında fırlatılan balistik füzelerden bazılarının parçaları Suriye'nin güneyindeki Dera iline bağlı Tafas ilçesine düştü.

00.26 Ürdün, İran ile İsrail arasında gerilimin yeniden tırmanması nedeniyle hava sahasının bazı füzeler tarafından ihlal edildiğini duyurarak, ülkenin herhangi bir taraf için savaş alanına dönüştürülmesine kesinlikle izin verilmeyeceğini duyurdu.

00.24 İran lideri Mücteba Hamaney, ülkesinin İsrail'e yönelik füze saldırısının ardından "Sallantıdaki siyonist rejimin nefesinin sayılı günü kalmıştır." dedi.

00.11 İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a saldırı düzenlemesi gerekçesiyle İran'ın İsrail'e füze saldırısında bulunmasının ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump'ın telefonda görüştüğü bildirildi.

23.59 İran devlet televizyonu, Doğu Azerbaycan eyaletinin Tebriz kentinde İsrail'e ait bir insansız hava aracının düşürüldüğünü bildirdi.

23.54 ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın İsrail'e yönelik balistik füze saldırısına ilişkin açıklamasında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefon görüşmesi gerçekleştireceğini belirterek, "Misilleme yapmamasını söyleyeceğim. Herkes eğlencesini yaşadı. İsrail de, İran da saldırısını yaptı. Bir tanesine daha ihtiyacımız yok. Umarım İsrail misilleme yapmaz" dedi.

23.38 İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yönelik saldırısının ardından İran'dan İsrail'e fırlatılan füzeler nedeniyle ülkenin kuzeyindeki birçok bölgede sirenler çaldı. İran'ın İsrail'e fırlattığı füzeler, Batı Şeria'nın El Halil kenti semalarında görüntülendi.