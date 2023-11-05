Savaşı yaşayan Boşnaklardan İsrail zulmüne tepki: Dehşet verici

Bosna savaşının şahidi Boşnaklar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarından duydukları üzüntüyü AA muhabiriyle paylaştı.

Ülkede yaşanan savaşın şahitlerinden Boşnak Zemka Seferagic, hiçbir canlının öldürülmeyi hak etmediğini söyleyerek "Gazze'de yaşananları, özellikle suçsuz çocuklara ait görüntüleri izlemek dehşet verici. O çocuklar savunmasız ve kimseye bir şey yapmadılar. Bu yaşananlar acı verici ve durdurulması için bir şeyler yapılması gerekiyor." dedi.

Seferagic, Bosna Hersek'teki savaşta bile İsrail'in Gazze'ye yaptıklarının yapılmadığını belirterek "Bu yaşananlar, insanın düşünemeyeceği kadar korkunç. Sanki insanları bir kafesin içinde tutup, bilerek öldürüyorlar gibi. Dehşet verici." diye konuştu.

Bosna Hersekli Nasir Jabucar da yaşananları izlemenin, savaşa maruz kalan insanlar için çok daha zor olduğuna işaret ederek "Bize canı veren Allah, herkes yaptığının hesabını verecek. Tabii ki insan o görüntüleri izlerken sarsılıyor." ifadesini kullandı.

"YAŞANANLARI İZLEDİKÇE KENDİMİ YOK OLMUŞ GİBİ HİSSEDİYORUM"



Mersiha Bajric de Bosna savaşına şahit olduğunu ifade ederek "Bosna'daki savaşta evimi yaktılar. Ailemden 5 kişiyi öldürdüler ben ise yaralandım. Kendimi Gazze'deki insanlarla aynı durumda hissediyorum. Yaşananları izledikçe kendimi yok olmuş gibi hissediyorum." dedi.

Gazze'den gelen görüntüleri korkunç bulduğunu söyleyen Bajric, bu görüntüleri izlemek istemediğini ama izlemeden de yapamadığını kaydetti.

Diğer bir Boşnak Abdussamed Kalabic, Bosna savaşında öksüz kaldığını ifade ederek Gazze'de yaşananları izlemenin çok zor olduğunu söyledi.

Kalabic, "Burada, 1990'larda yaşananlarla, Çetniklerin bize Saraybosna'da uyguladığı savaş teknikleriyle, orada yaşanan korkunç olaylar kıyaslanamaz. Aynı metodu kullanıyorlar; ilk önce saldırıp sonrasında kendilerini savunduklarını iddia ediyorlar." diye konuştu.

BOSNA SAVAŞI'NDA 100 BİNDEN FAZLA KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ



Sırp meclisi, 21 Aralık 1991'de Yugoslavya içinde federal bir yapı olarak Bosna Hersek Sırp Cumhuriyeti'nin kurulması ve aynı zamanda Krajina Sırp Cumhuriyeti'nin tanınması kararı aldı. Bu kararın ardından 9 Ocak 1992'de Bosna Hersek Sırp Halkı Cumhuriyeti ilan edildi.

Bosna Hersek'in 29 Şubat-1 Mart 1992'de yapılan referandum sonucunda bağımsızlığını ilan etmesinden sonra Sırpların kontrolündeki Yugoslav ordusu ve Sırp paramiliter birlikler, Müslüman Boşnaklara karşı etnik temizlik başlattı.

14 Aralık 1995'e kadar süren Bosna Savaşı'nda 100 binden fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 2 milyon kişi göç etmek zorunda kaldı.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre 31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 25'e yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da da bir İsrail askeri öldü.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 3 bin 900'ü çocuk, 2 bin 509'u kadın olmak üzere 9 bin 500 Filistinli öldürüldü, en az 24 bin kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 144 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayına bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 58 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.