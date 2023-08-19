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Dünya

Savaşın bilançosu devasa boyutlara ulaştı! Ukrayna-Rusya savaşında 500 bin asker kaybı

18 aydır devam eden Ukrayna-Rusya savaşı devasa boyutlara ulaştı. ABD'li yetkililer, çatışmaların hiç durmadığı savaşta öldürülen veya yaralanan Ukraynalı ve Rus askerlerinin toplam sayısının 500 bine yaklaştığını söyledi.

Star Gazetesi19 Ağustos 2023 Cumartesi 13:29 - Güncelleme:
Savaşın bilançosu devasa boyutlara ulaştı! Ukrayna-Rusya savaşında 500 bin asker kaybı
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24 Şubat 2022 tarihinde Rusya lideri Putin'in televizyondan duyurmasıyla başlayan Ukrayna-Rusya savaşının bilançosu her geçen gün artıyor. Savaşın başlamasıyla, ABD liderliğindeki Batı'nın Ukrayna'ya göstermiş olduğu yoğun destek, dünyanın yeniden iki kutupluluğa evrilmesine yol açarken Ukrayna'nın güney ve doğusunda yoğunlaşan çatışmalarda iki ülke ağır zayiata uğradı.

Bu gelişmelere ilişkin ABD basınından çarpıcı bilgiler geliyor. New York Times'ın ABD'li yetkililere dayandırdığı habere göre, Ukrayna'da geçen Şubat ayında başlayan savaştan bu yana öldürülen veya yaralanan Ukraynalı ve Rus askerlerinin toplam sayısı 500 bine yaklaşıyor.

ABD'li yetkililer 120 bin Rus askerin öldüğünü 170 bin ila 180 bin Rus askerinin yaralı olduğunu, Ukrayna tarafında ise ölü sayısının 70 bin yaralı sayısının da 100-120 bin arasında olduğunu tahmin ediyor.

Aktif görev, yedek ve paramiliter birlikler dahil olmak üzere Ukrayna birliklerinde yaklaşık 500 bin askerin bulunduğu, Rusya'da ise 1 milyon 330 bin askerin yer aldığı belirtildi.

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