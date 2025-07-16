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Dünya

Savaşın seyrini değiştirecek hamle... Trump duyurdu: Patiotlar Ukrayna yolunda!

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'ya gönderilecek Patriot hava savunma sistemlerinin Almanya'dan sevk edilmeye başlandığını ve ABD'nin bu teslimat karşılığında ödeme alacağını söyledi.

AA16 Temmuz 2025 Çarşamba 10:18 - Güncelleme:
Savaşın seyrini değiştirecek hamle... Trump duyurdu: Patiotlar Ukrayna yolunda!
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Trump, Pensilvanya'da bir etkinlik sonrası Ukrayna'ya yönelik askeri sevkiyata ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Başkan Trump "Füzeler sevk edilmeye başlandı. Almanya'dan geliyorlar ve Almanya tarafından yenileriyle değiştirilecek. Her durumda ABD ödemesini tam alacak." dedi.

Bu sevkiyatın, NATO destekli bir anlaşma kapsamında yapıldığını belirten Trump, ödemelerin NATO aracılığıyla ya da doğrudan Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler tarafından yapılacağını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi 14 Temmuz'da ağırladığı basın toplantısında, Rusya'nın 50 gün içinde Ukrayna ile bir anlaşmaya varamaması halinde vergileri yüzde 100 artıracağını açıklamıştı.

Trump ayrıca Rutte ile elinde hazır Patriot hava savunma sistemi bulunan ülkelerin mevcut silahlarını hızla Ukrayna'ya göndermesi konusunda anlaştıklarını söylemişti.

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