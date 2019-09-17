Savaşın zirvesi

Müslüman Keşmir’e yönelik soykırım tehdidiyle tekrar karşı karşıya gelen Hindistan ile Pakistan’ın, bölgenin buzullarıyla ünlü Siachen zirvesinde 1984-2003 yıllarında çatıştığı üsler kapılarını Anadolu Ajansı’na açtı. Pakistan, Çin ve Hindistan üçgeninde tamamen buzul ve karla kaplı dağlardan oluşan bölge, 70 kilometreyi aşan tek parçalık Siachen Buzulu’yla ‘üçüncü kutup’ olarak da anılıyor.

İNDUS NEHRİ ÖNEMLİ SU KAYNAĞI

Siachen bölgesindeki Baltoro ve Siachen buzulları, Pakistan’ın can damarı olan İndus Nehri’ni besleyen en önemli su kaynaklarının başında geliyor. Bölge, Pakistan ile Çin’i birbirine bağlaması nedeniyle stratejik öneme sahipken, Keşmir’in parçası olduğu için Hindistan ve Pakistan hak iddia ediyor.

30 GÜNLÜK YÜRÜYÜŞLE ULAŞILIYOR

Pakistan ordusunun kontrol ettiği zirvelerde yaklaşık 3 bin metre ile 6 bin metre arasında onlarca karakol bulunuyor. Askerler en yakın kent Skardu’dan 6 bin metreyi bulan en yüksekteki karakollara 30 günü aşan yürüyüşlerle ulaşabiliyor. İhtiyaçlarını helikopterden atılan malzemelerle karşılayan askerler, kış aylarında bazen 20 gün malzeme tedarikinin yapılamadığını söylüyor. Pakistan ordu yetkililerinin verdiği bilgiye göre 1984’teki savaştan beri bölgede ölen askerlerin yüzde 70’ine yakını doğa ve hava şartları nedeniyle hayatını kaybetti.