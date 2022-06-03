Savaşta 100. gün! Ukrayna: Severodonetsk'in merkezinde şiddetli çatışmalar sürüyor

Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla başlatılan askeri harekat 100. gününe girdi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ülkesinin yüzde 20'sinin Rus işgalcilerin kontrolü altında olduğunu söyledi. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı ise, ülkenin doğusundaki Severodonetsk şehir merkezinde Rus ordusuyla çatışmaların devam ettiğini bildirdi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya 100 gün önce başlattığı savaşın sürdüğü Donetsk yönünde cephelerdeki son durum değerlendirildi.

Rus ordusunun Severodonetsk yönündeki Ukrayna Savunma Kuvvetlerinin mevzilerini ve Severodonetsk, Borovskoye, Ustinovka ve Lisiçansk ilçelerinde sivil altyapıyı bombalamaya devam ettiği belirtildi.

Donetsk yönünde tüm hat boyunca çarpışmaların yaşandığı belirtilen açıklamada, Rus işgalcilerin 10'dan fazla yerleşim birimleri yönünde kayıplar vermesinin ardından mevzilerine geri çekildiği ifade edildi.

Rus birliklerinde geciken rotasyon nedeniyle moralsizlik hakim olduğu kaydedildi.

Lugansk Bölgesindeki Popasnaya yönünde mevzilenen Rus ordusunun 150'nci motorlu tüfek tugayının en az yarısının önemli kayıp verdiği kaydedildi.

Son 24 saatte çatışma hattında Rusya'ya ait 5 tank, 3 topçu sistemi, 2 zırhlı araç ve 3 Orlan-10 tipi insansız hava aracının imha edildiği bildirildi.

İşte dakika dakika bölgede yaşananlar...

13:48 Birleşmiş Milletler Ukrayna Kriz Koordinatörü Amin Awad, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 100.gününde yaptığı açıklamada "Bu savaşın kazananı yok ve olmayacak" dedi.

13:32 Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, NATO'nun 10 yıllık stratejisinin tartışılacağı bu ayki zirvesinde, ülkesini "yasal" üyelik sürecinden geçirmek yerine "fiili" (de facto) üyelik hakkı tanınmasını ele alması gerektiğini söyledi.

12:53 Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, ülkenin doğusundaki Severodonetsk şehir merkezinde Rus ordusuyla çatışmaların devam ettiğini bildirdi.

12:05 Rusya Savunma Bakanlığı, Pasifik Donanmasının 40'tan fazla savaş gemisi, 20 savaş uçağı ve helikopterle Pasifik Okyanusu'nda tatbikat başlattığını bildirdi.

11:36 Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken sivillerin tahliye için bekleyişleri sürüyor. Öte yandan, acil durum ekipleri Donetsk Oblastı'nda sivillere çeşitli yardımlarını sürdürüyor. Fotoğrafta Donetsk Oblastı'nda bulunan Bakhmut bölgesindeki bir itfaiye merkezi görülüyor.

11:30 Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 100. gününe girerken çatışmaların yoğunlaştığı Donbas bölgesinde Ukrayna güçlerinin hakimiyetinde olan Yakolivka'da gıda ve içecek sıkıntısı yaşayan sivillere acil durum ekipleri ve gönüllüler tarafından yardım ulaştırılıyor.

07:00 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rus ordusunun şu anda Ukrayna topraklarının yüzde 20'sinin kontrolünü elinde tuttuğunu açıkladı.

06:00 Almanya Başbakanı Olaf Scholz, 16 eyaletin başbakanıyla yaptığı Başbakanlar Zirvesi'nin ardında yaptığı açıklamada, Rus gazına olan bağımlılığı sona erdirme sözü verdi.

05:00 Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Rusya'da Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek.

04:30 Rusya'nın saldırıları altındaki Ukrayna'nın Mykolaiv kentinden güvenli bölgelere tahliye edilen siviller, Odesa'daki tren garına vardı. Sivillere, gönüllüler tarafından gıda yardımı yapıldı.

04:00 Rusya Genelkurmay Başkanı Yardımcısı Aleksandr Fomin ile Birleşmiş Miletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths, Karadeniz üzerinden tahıl sevkiyatı konusunu görüştü.

03:00 ABD, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın olan Rus elitlerini ve Putin ile bağlantısı olan yatları hedef alan yeni yaptırımları duyururken, yaptırım listesinde Putin'in denizaşırı mal varlıklarını yönettiği iddia edilen Sergey Roldugin ve aile üyeleri de yer aldı.

02:00 Yunanistan'ın Ukrayna'ya zırhlı tank gönderme planı Atina'da muhalefetin tepkisini çekti.

01:00 Rus şirketlerinin temsilcilerinin Avrupa Parlamentosu (AP) binalarına girişi yasaklandı.

00:00 İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Ukrayna'ya yaklaşık 95 milyon avro tutarında yeni askeri yardım yapılacağını bildirdi.