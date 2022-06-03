Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla başlatılan askeri harekat 100. gününe girdi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ülkesinin yüzde 20'sinin Rus işgalcilerin kontrolü altında olduğunu söyledi.

Zelenski, Lüksemburg parlamentosuna video konferansla bağlanarak hitap etti.

Rus ordusunun, 24 Şubat'ta Ukrayna'ya saldırı başlatmasından bu yana 3 bin 620 yerleşim yerine girdiğini belirten Zelenski, bunların 1017'sinin kurtarıldığını ifade etti.

Zelenski, "Bugün itibarıyla topraklarımızın yüzde 20'si işgalcilerin kontrolü altında. Bu da yaklaşık 125 bin kilometrekareye karşılık gelmektedir." dedi.

Ukrayna'da 300 bin kilometrekarelik alanın mayınlar ve patlamamış bombalarla dolu olduğunu kaydeden Zelenski, 12 milyon Ukraynalının ülke içinde yerinden edildiğini, çoğu kadın ve çocuk 5 milyondan fazla kişinin ülke dışına çıktığını aktardı.

Zelenski, bu savaşta Rusya'nın üstün gelmesi halinde Avrupa'daki herkes için karanlık zamanların başlayacağını dile getirerek, "Eğer bu savaşı biz kazanırsak Avrupalılar özgürlüklerini yaşamaya devam edebilecek." dedi.

Savaşın başından bu yana geçen 99 günde "on binlerce kişinin" hayatını kaybettiğini ifade eden Zelenski, bu nedenle savaşı bitirmek için tüm dünyanın desteğini istediklerini kaydetti.

İşte dakika dakika bölgede yaşananlar...

07:00 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rus ordusunun şu anda Ukrayna topraklarının yüzde 20'sinin kontrolünü elinde tuttuğunu açıkladı.

06:00 Almanya Başbakanı Olaf Scholz, 16 eyaletin başbakanıyla yaptığı Başbakanlar Zirvesi'nin ardında yaptığı açıklamada, Rus gazına olan bağımlılığı sona erdirme sözü verdi.

05:00 Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Rusya'da Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek.

04:30 Rusya'nın saldırıları altındaki Ukrayna'nın Mykolaiv kentinden güvenli bölgelere tahliye edilen siviller, Odesa'daki tren garına vardı. Sivillere, gönüllüler tarafından gıda yardımı yapıldı.

04:00 Rusya Genelkurmay Başkanı Yardımcısı Aleksandr Fomin ile Birleşmiş Miletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths, Karadeniz üzerinden tahıl sevkiyatı konusunu görüştü.

03:00 ABD, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın olan Rus elitlerini ve Putin ile bağlantısı olan yatları hedef alan yeni yaptırımları duyururken, yaptırım listesinde Putin'in denizaşırı mal varlıklarını yönettiği iddia edilen Sergey Roldugin ve aile üyeleri de yer aldı.

02:00 Yunanistan'ın Ukrayna'ya zırhlı tank gönderme planı Atina'da muhalefetin tepkisini çekti.

01:00 Rus şirketlerinin temsilcilerinin Avrupa Parlamentosu (AP) binalarına girişi yasaklandı.

00:00 İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Ukrayna'ya yaklaşık 95 milyon avro tutarında yeni askeri yardım yapılacağını bildirdi.