Savaşta kritik gelişme: Rusya çekilme emri verdi

İngiltere Savunma Bakanlığı'nın Rusya-Ukrayna savaşına dair yayınladığı istihbarat raporunda, Ukrayna'nın Çarşamba'dan bu yana Büyük Londra bölgesinin en az 2 katı büyüklüğünde bir bölgeyi geri aldığı belirtilerek, "Ukrayna'nın ilerleyişi karşısında, Rusya muhtemelen birliklerinin Oskil Nehri'nin batısındaki işgal altındaki Harkiv bölgesinin tamamından çekilmesi emrini verdi. Bu alanda izole direniş cepleri varlığını sürdürüyor, ancak Çarşamba gününden bu yana Ukrayna, Büyük Londra'nın en az iki katı büyüklüğünde bir bölgeyi geri aldı. Güneyde, Herson yakınlarında, Rusya muhtemelen yeterli ek kuvveti Dnipro Nehri boyunca ön cepheye getirmek için mücadele ediyor" ifadelerine yer verildi.

Ayrıca Rusya'nın 2 hafta önce yapımına başladığı seyyar yüzücü bir köprünün hala tamamlanmamış durumda olduğu ifade edilen raporda, "Ukrayna uzun menzilli topçuları şimdi muhtemelen Dnipro geçişlerini o kadar sık vuruyor ki, Rusya hasarlı köprüleri onaramıyor. Ukrayna'nın hızlı kazanımlarının Rusya'nın genel operasyonel tasarımı üzerinde önemli etkileri var. Ukrayna'daki kuvvetlerin çoğunluğu, büyük olasılıkla acil savunma eylemlerine öncelik vermeye zorlanıyor. Görevlendirilen birliklerin Rusya'nın üst düzey askeri liderliğine zaten sınırlı olan güveninin daha da kötüleşmesi muhtemel" denildi.

ZELENSKİ, SAVAŞTAKİ RUS KAYIPLARINI AÇIKLADI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, savaşta Rus tarafının kaybettiği teçhizatları sıraladı ve Ukrayna ordusunu övdü.

Zelenski, ulusa sesleniş konuşmasında Rusya'nın 200 gündür devam eden savaş boyunca verdiği kayıpları sıraladı. Açıklamasında Ukrayna ordusunun mücadelesini de öven Zelenski, "Ordumuz 200 günde 2 binden fazla düşman tankını, 4 bin 500 zırhlı muharebe aracını, 1000'den fazla düşman topçu sistemini, 250 uçak ve 200 helikopteri, 1 000'e yakın insansız hava aracını, 15 gemi ve botu, binlerce diğer düşman teçhizatını imha etti. Özellikle, düşmanlardan başarıyla kurtardığınız Harkiv bölgesinde, düşmanı başarıyla püskürttüğünüz Donetsk bölgesinde. Bugün herkes Ukrayna'nın kuzeyinde, güneyinde ve doğusundaki eylemlerinizi görüyor ve bunları not ediyor. Dünyayı etkilediniz. Düşman panikliyor. Ukrayna, ordusuyla gurur duyuyor, ona inanıyor, onun için dua ediyor ve onu bekliyor" dedi.

UKRAYNA GENELKURMAY BAŞKANLIĞI: 20'DEN FAZLA KASABA GERİ ALINDI

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Harkiv ve Donetsk bölgelerinde 20'den fazla kasabanın Rus birliklerinden geri alındığını duyurdu. Ukrayna Güvenlik Servisi (SSU) ise Rus birliklerinin kaçtığını ifade ederek, geride bırakılan teçhizatların fotoğraflarını paylaştı.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Harkiv ve Donetsk bölgelerindeki yerleşimler, Rus işgalcilerinden kurtarılmaya devam ediyor. Rus birlikleri, geri çekilme sırasında işgal edilen bölgelerin derinliklerine ya da direkt olarak Rusya Federasyonu topraklarına kaçıyor. Genel olarak, geçtiğimiz gün boyunca Ukrayna ordusu, düşmanı 20'den fazla yerleşim yerinden çıkarmayı başardı. Bu yerlerin tam kontrol altına alınması ve stabilizasyon tedbirleri uygulanıyor" denildi.

SSU: RUS ORDUSU TEÇHİZATLARINI ARKADA BIRAKIYOR

Ukrayna Güvenlik Servisi SSU ise Rus birliklerinin Ukrayna ordusundan kaçarken tüm teçhizatını arkada bıraktığını ifade ederek, "Rus işgalciler Ukraynalı askerlerden öyle bir şekilde kaçıyorlar ki tüm teçhizatlarını arkalarında bırakıyorlar. Bu teçhizatları kesinlikle amaçlandığı gibi düşmana karşı kullanacağız" dedi.

RUSYA: HARKİV VE HERSON'DA ÇATIŞMALARDA BİR GÜNDE 300'DEN FAZLA UKRAYNA ASKERİ ÖLDÜ

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Harkiv ve Herson bölgelerinde son bir gün içerisindeki çatışmalarda 300'den fazla Ukrayna askerinin öldüğünü, 1000'e yakınının ise yaralandığını öne sürdü.

Konaşenkov, Rus ordusunun Ukrayna'da savaştaki eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rus hava kuvvetleri, füze ve topçu birliklerinin Harkiv'de Ukrayna pozisyonlarına yüksek hassasiyetli silahlarla saldırılarda bulunduğunu belirten Konaşenkov, İzyum ve Kupyansk yerleşim birimlerinde Ukrayna ordusunun 250'ye yakın askerini kaybettiğini iddia etti.

Konaşenkov, Mıkolayiv-Krivorojskiy yönlerinde Herson bölgesinde Belogorka ve Kostromka yerleşim birimi yakınlarında Rus hava kuvvetlerinin Ukrayna askeri birliklerine yönelik yüksek hassasiyetli silahlarla saldırılar düzenlediğini ifade etti.

Mıkolayiv bölgesinde Voznesensk yerleşim birimi yakınlarında Ukrayna ordusuna ait 45 bin ton mühimmatın bulunduğu deponun imha edildiğini aktaran Konaşenkov, "Son bir gün içerisinde bu operasyonların yapıldığı yönlerdeki çatışmalarda Kiev rejiminin 300'den fazla askeri öldü, bine yakını yaralandı." dedi.

Konaşenkov, Çerkası bölgesinde Rogi yerleşim birimi yakınında Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin motorlu piyade rezerv birliklerinin geçici konuşlandığı noktayı vurduklarını, Donetsk bölgesinde Konstantinovka, Artyömovsk (Bahmut), Slavyansk yerleşim birimlerinde ve Zaporijya bölgesinde Olgovskoye yerleşim biriminde komuta merkezlerini yok ettiklerini bildirdi.

Zaporijya bölgesinde Poltavka, Dnipro bölgesinde Kalinovskoye ve Donetsk bölgesinde Novomihaylovka yerleşim birimi yakınlarındaki cephanelikleri vurduklarını belirten Konaşenkov, Kramatorsk'ta da çok namlulu roketatar sistemi tamir atölyesini yok ettiklerini kaydetti.

Konaşenkov, "Ukrayna'ya ait bugüne kadar 293 uçak, 153 helikopter, 1938 insansız hava aracı, 374 hava savunma füze sistemi, 4 bin 891 tank ve zırhlı araç, 831 çok namlulu roketatar, 3 bin 379 obüs ve havan topu, 5 bin 499 özel askeri araç imha edildi." diye konuştu.