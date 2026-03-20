20 Mart 2026 Cuma / 2 Sevval 1447
Dünya

Savaşta tansiyon yükseliyor: İran'dan ''misillemelerde kısıtlama olmayacak'' uyarısı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, işgalci İsrail'in İran altyapısını hedef alabileceğine dair istihbarat aldıklarını açıkladı. Erakçi, olası bir saldırıya “hiçbir kısıtlama olmadan” karşılık verileceğini vurguladı.

AA20 Mart 2026 Cuma 18:52
Erakçi, ABD merkezli X sosyal medya platformundan, ABD Başkanı Donald Trump'ın "biz saldırmasak onlar bize saldıracaktı" şeklindeki konuşmasına yanıt verdi.

Trump'ın konuşma videosunu alıntılayan Erakçi, "Bizler ilkeli insanlarız. İranlılar diyalog halindeyken düşmanlarına sinsice saldırmazlar. Sadece saldırıya uğradığımızda güçlü bir şekilde karşılık veririz." ifadelerini kullandı.

İsrail'in İran altyapısına yönelik saldırı planına dair ellerinde istihbarat bulunduğunu söyleyen Erakçi, "Tekrar ediyorum: Altyapımıza saldırı olursa, hiçbir şekilde kısıtlama uygulamayacağız." dedi.

