ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Kuzey Kore'nin Rusya'ya yaptığı asker sevkiyatı ile ilgili yeni açıklama geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, Rusya'nın Kursk bölgesine konuşlandırılan Kuzey Kore birliklerinin Ukrayna güçlerine karşı savaş operasyonlarına katılmaya başladığını doğruladı. "Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü acımasız savaşı sürdürmek üzere asker tedariki için Kuzey Kore'ye başvurma kararı bizi son derece endişelendiriyor" diyen Patel, "Bugün, 10 binden fazla Kuzey Kore askerinin Rusya'nın doğusuna gönderildiğini ve bunların çoğunun Kursk Oblastı'nın batısına geçerek Rus kuvvetleriyle birlikte savaş operasyonlarına katılmaya başladığını teyit edebilirim" şeklinde konuştu.

"KRİTİK PİYADE OPERASYONLARI İÇİN EĞİTİLDİLER"

Rus kuvvetlerinin Kuzey Kore birliklerini topçu, insansız hava aracı (İHA) ve siper temizleme operasyonları gibi "kritik" piyade operasyonları konusunda eğittiğini kaydeden Patel, "Üstesinden gelmeleri gereken zorluklardan bazıları uyum sorunu, dil engeli, komuta ve kontrol ile iletişim" yorumunda bulundu. Patel, ABD'nin bölgedeki diğer müttefikleri ile işbirliği içinde süreci izlemeyi sürdürdüğünü sözlerine ekledi.

ZAMANLAMASI DİKKAT ÇEKTİ

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasının, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un taraflardan birine yönelik saldırı durumunda karşılıklı yardımlaşmayı da içeren Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması'nı onaylamasının ardından gelmesi dikkat çekti.

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