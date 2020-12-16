Tayvan'ın yeni savaş gemisi suya indi

star.com.tr 16 Aralık 2020 Çarşamba 00:23 - Güncelleme: 16 Aralık 2020 Çarşamba 00:25

Güney Çin Denizi'nde son dönemde giderek artan gerilimle birlikte Tayvan, ülke savunmasını birinci önceliği haline getirdi.

Tayvan'ın yerel kaynaklarla inşa ettiği ilk Tuo Chiang sınıfı güdümlü korveti, Lungteh Tersanesi'nde düzenlenen törenle suya indirildi.

Tuo Chiang sınıfının ilk seri üretim gemisi olan Ta Chiang gemisinin lansmanı sırasında ülkenin doğusundaki liman kenti Su-ao'da konuşan Tayvan lideri Tsai Ing-wen, yeni geminin olası saldırıları önleyeceğini belirtti.

Tsai Ing-wen, " Kendi gemilerimizi inşa etme görevini tamamlama kararlılığına ve yeteneğine sahibiz, bu da dünyanın savunma geliştirme ve araştırma enerjimizi tanıklık etmesine olanak sağlıyor." dedi.



Taipei yönetiminin 2023 yılına kadar bu geliştirilmiş korvetlerden toplam altı tane inşa etmeyi hedeflediği aktarıldı.



İlk Tuo Chiang sınıfı savaş gemisinin, Temmuz 2021'de donanmaya resmi olarak teslim edileceği bildirildi.

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