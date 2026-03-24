24 Mart 2026 Salı / 6 Sevval 1447
Dünya

Savunmada stratejik görüşme! Türkiye'nin Eurofighter tedariki masada

Türkiye'nin Eurofighter Typhonn savaş uçağı tedariki konusunda son dakika yeni bir gelişme yaşandı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in, İngiltere Savunma Bakanı John Healey'in davetiyle gerçekleştireceği ziyarette Türkiye'nin hava gücünü artıracak önemli başlıklar ele alınacak.

AA24 Mart 2026 Salı 15:34 - Güncelleme:
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bakan Healey'in resmi davetlisi olarak İngiltere'yi ziyaret edecek.

Ziyaret kapsamında her iki Bakan tarafından ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik ve savunma sanayisinde işbirliği konuları değerlendirilecek.

Türkiye ve İngiltere arasında devam eden ve geçen yıl ekim ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İngiltere Başbakanı Keir Starmer arasında ilk imzaların atıldığı "Eurofighter Typhonn savaş uçağı tedariki" konusu da gündemde olacak.

Milli Savunma Bakanı Güler, Eurofighter Typhonn savaş uçağının üretim tesislerini de ziyaret edecek.

  • Eurofighter Typhoon
  • Milli Savunma Bakanı
  • Hava gücü

ÖNERİLEN VİDEO

Trafik magandası dehşet saçtı: Ailesinin gözü önünde saldırdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
