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Dünya

Saygı duyduklarının altını çizdi: Bağımsızlığımızı tanıyan ilk ülke Türkiye'nin olduğunu asla unutmayacağız

Kuzey Makedonya eski Başbakanı Vlodo Buchkovki, 'Biz Makedonlar 1991 yılında bağımsızlığımızı tanıyan ilk ülke Türkiye'nin olduğunu asla unutmayacağız.' dedi.

7 Mart 2024 Perşembe 13:45 - Güncelleme:
Saygı duyduklarının altını çizdi: Bağımsızlığımızı tanıyan ilk ülke Türkiye'nin olduğunu asla unutmayacağız
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Kuzey Makedonya eski Başbakanı Vlodo Buchkovki, Balkan Kongre Merkezinde, Edirne Valiliği Edirne Balkan Şehirleri İşbirliği Edirne Platformu ve Trakya Üniversitesince düzenlenen 1. Uluslararası Balkan Sempozyumu'nun açılışında yaptığı konuştu. Buchkovki, Türkiye'nin Makedonya'nın bağımsızlığını tanıyan ilk ülke olasını unutmayacakların söyledi.

"BAĞIMSIZLIĞIMIZI TANIYAN İLK ÜLKE TÜRKİYE'NİN OLDUĞUNU ASLA UNUTMAYACAĞIZ"

Kuzey Makedonya eski Başbakanı Vlodo Buchkovki da Kuzey Makedonya ve Türkiye'nin dostane ilişkileri olduğunu ifade etti.

Ortak tarihe saygı duyduklarının altını çizen Buchkovk,"Biz Makedonlar 1991 yılında bağımsızlığımızı tanıyan ilk ülke Türkiye'nin olduğunu asla unutmayacağız." dedi.

TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu da Osmanlı'ya başkentlik yapan Edirne'nin çok müstesna bir kent olduğuna işaret etti.

Osmanlı'nın gittiği her yere barış götürdüğünü ifade eden Tabakoğlu, "Osmanlı'nın muhteşem medeniyetinin ne olduğunu son yıllarda daha iyi anlıyoruz. Paxottoman denilen barış ortamı oluşturan Osmanlı'nın çekildiği yerlerdeki yaşananları görünce medeniyetimizin ne büyük olduğunu görüyoruz. Bunu Afganistan'da, Suriye'de, Irak'ta, Libya'da, Gazze'de görüyoruz. İnsan hakları deyince sadece kendi insanın hakkını düşünen bir medeniyete karşı adalet, barış ve 'herkese insan hakkı' diyerek hoşgörü ortamı sağlayan Osmanlı medeniyeti daha iyi kıyaslanabiliyor." dedi.

  • Vlodo Buchkovki
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