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Dünya

Esed rejiminde koronavirüs paniği: Sayı çok, gizliyorlar

Suriye Geçici Hükûmeti Başkanı Abdurrahman Mustafa, Covid-19'a karşı çok sıkı tedbirler aldıklerini belirterek “Kontrolümüzdeki bölgeleri tamamen izole ettik, şu ana kadar pozitif vaka yok” dedi. Mustafa ayrıca 'Rejimin kontrolündeki bölgelerde çok fazla kişiye koronavirüs bulaştığı ama rejimin bu sayıları şeffaf bir şekilde açıklamadığı yönünde haber alıyoruz.' değerlendirmesinde bulundu.

13 Nisan 2020 Pazartesi 08:49 - Güncelleme: 13 Nisan 2020 Pazartesi 08:49
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Covid-19’la mücadele kapsamında, Fırat Kalkanı Bölgesi, Afrin, İdlib ve bölgedeki mülteci kamplardaki alınan tedbirleri gazetemize anlata Mustafa, şunları söyledi: Birçok bölgede test yaptık ancak Suriyeli muhaliflerin kontrolü altında olan bölgelerde henüz koronavirüs vakası tespit edilmedi. Bu konuda çok şeffaf çalışıyoruz, önleyici tedbirler alıyoruz. Türkiye Sağlık Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığıyla koordine olarak çalışıyoruz. Fırat Kalkanı Bölgesi, Afrin ve İdlib’de halkı yeni tip koronavirüse karşı bilgilendirdik, diğer bölgelerden tamamen izole hâle getirdik. Okulları tatil ettik, online eğitime başladık. Halkın ihtiyacı olan gerekli temizlik malzemesi; kolonya ve dezenfektan gibi ekipmanları ulaştırdık.

PYD/YPG’nin bulunduğu bölgeler ile rejimin kontrol ettiği bölgelerden giriş çıkıları tamamen kapattık. Rejimin kontrolündeki bölgelerde çok fazla kişiye koronavirüs bulaştığı ama rejimin bu sayıları şeffaf bir şekilde açıklamadığı yönünde haber alıyoruz.

(Türkiye Gazetesi)

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