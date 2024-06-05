SBKR, PKK/YPG'nin tertiplediği sözde seçimleri 'tehlikeli' olarak nitelendirdi

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonunun (SMDK) bileşenlerinden SBKR, PKK/YPG'li teröristlerin Suriye'nin kuzeydoğusunda tertiplediği sözde seçimlere ilişkin düzenlenen konferansa ev sahipliği yaptı.

Terör örgütü PKK/YPG'den 2018'de arındırılan Afrin ilçe merkezinde yapılan konferansa, Kürt siyasi liderleri, Kürt aşiretleri ile bölgenin ileri gelenleri katıldı.

SBKR Başkanı Abdülaziz Temmu, AA muhabirine, PKK/YPG'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda sözde yerel seçim yapma girişiminden ciddi endişeleri olduğunu söyledi.

Temmu, "Bu seçimler, Suriye'yi bölme girişimdir. Bu yapıların Suriye topraklarını silah zoruyla ve uluslararası koalisyonun desteğiyle işgal ettiği gerçeği var. Belediye seçimlerinin herhangi bir şekilde Suriye topraklarında yapılmasını reddediyoruz. Uluslararası topluma ve Arap Birliğine bu siyasi ve hukuksuz yıkımı derhal durdurma çağrısında bulunuyoruz." dedi.

SBKR üyesi Muhammed Ali İsa da terör örgütü PKK/YPG'nin sözde seçim girişimini kabul etmediklerini dile getirdi.

İsa, "Biz buradan dünyaya mesaj iletmek istiyoruz. Biz Suriye Kürtleri ve Suriyeliler olarak hepimiz bu kararın karşısındayız." dedi.

PKK/YPG'nin sözde seçimlerinin yasal olmadığını vurgulayan İsa, "Genel olarak Suriye halkı, özellikle de Kürt halkı adına, PKK/YPG'nin aldığı kararlara karşıyız. Çalışmaları yürüten taraflar yasal değil veya meşruiyeti yok." şeklinde konuştu.

Suriye Kürtleri olarak bu tür faaliyetlerden kendilerini soyutladıklarını belirten İsa, şunları kaydetti:

"Bu çalışmalar, şüpheli ülkelerin çıkarlarına hizmet ediyor ve Suriye halkının coğrafi bütünlüğüne ve dokusuna zarar veriyor. PKK/YPG'nin gerçekleştirdiği sözde toplumsal sözleşme Suriye'nin kuzeydoğusunda tertiplediği yasa dışı ve hukuksuz seçimlere karşı karar almak için topladık."

Örgütün yapmaya çalıştığı uygulamaların hukuki olmadığına işaret eden İsa, "Suriye Kürtlerini de ilgilendirmiyor çünkü bu eylem ne birliğin ne de Suriye halkının yararınadır." ifadesini kullandı.

BİLDİRİ: "KESİNLİKLE KABUL ETMİYORUZ"

Suriye Bağımsız Kürt Rabıtasının öncülüğünde düzenlenen konferansın sonuç bildirisinde de "PKK/YPG, 'terör devletiyle' Suriye'yi parçalamayı amaçlıyor. (Örgütün) Toplumsal sözleşme, seçim komitesi ve yeni harita adımları, illegal bir tarafın attığı, illegal adımlardır. Kesinlikle kabul etmiyoruz." değerlendirmesi yer aldı.

Bildiride, Suriye'nin kuzeydoğu topraklarını işgal eden teröristlerin, PKK'nın güdümünde hareket ettiği vurgulandı.

Terör örgütünün planladığı sözde seçim kararının terör örgütü DEAŞ'la mücadele etmek için kurulan ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun onayıyla yapıldığı kaydedilen bildiride, teröristlerin eylemlerine karşı, acil ve kapsamlı şekilde harekete geçilmesi gerektiğine dikkat çekildi.

Bildiride, sözde seçimler "kötü amaçlı ve tehlikeli" olarak nitelendirilirken, "Suriye'de siyasi çözüm ancak (BM'nin) 2254 sayılı kararıyla geçekleşir. Uluslararası toplum, Birleşmiş Milletler ve Arap Birliğinden de bu tehlikeli projeyi durdurmak için müdahale etmesini talep ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.