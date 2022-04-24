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Dünya

Schallenberg'den Ukrayna'yı kızdıracak açıklama: Yardım etmenin başka yolları var

Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg, Avrupa medya zirvesinde yaptığı konuşmasında, Ukrayna'ya destek vermenin başka yollarının da bulunduğunu belirterek, 'Ukrayna Avrupa Birliği'ne (AB) alınmamalı' dedi.

IHA24 Nisan 2022 Pazar 19:27 - Güncelleme:
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Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg Avusturya'nın Lech şehrinde düzenlenen 14. Avrupa Medya Zirvesi'nde konuştu. Schallenberg, Ukrayna'ya destek vermenin başka yolları da olduğunu söyleyerek, "Ukrayna'ya destek vermeliyiz, ilişkilerimizi geliştirmeliyiz fakat bu onları AB üyesi yapmamızı ve hatta aday statüsüne almamızı gerektirmez. Ukrayna'yı Avrupa ekonomik alanına alabiliriz. İlişkilerimizi bu şekilde geliştirebiliriz. AB'ye aday statüsünde olan ve önemli yol kat eden Balkan ülkeleri var. Önceliğimiz onlar olmalı" ifadelerini kullandı.

UKRAYNA'DAN SERT TEPKİ

Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg'in açıklamalarına Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleh Nikolenko, "Stratejik olarak dar görüşlü bir açıklama. Açıklamanın birleşik bir Avrupa'nın çıkarlarıyla uyumsuz olduğunu düşünüyoruz" dedi.

  • Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg
  • Alexander Schallenberg
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