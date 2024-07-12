İSTANBUL 33°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Temmuz 2024 Cumartesi / 7 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,0413
  • EURO
    36,0249
  • ALTIN
    2561.47
  • BIST100
    11064.9
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Scholz, ABD'nin Almanya'ya uzun menzilli füze yerleştirme planını savundu
Dünya

Scholz, ABD'nin Almanya'ya uzun menzilli füze yerleştirme planını savundu

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, 'caydırıcı olacakları' gerekçesiyle ABD'nin Almanya'ya uzun menzilli füze yerleştirme planını savundu.

AA12 Temmuz 2024 Cuma 23:50 - Güncelleme:
Scholz, ABD'nin Almanya'ya uzun menzilli füze yerleştirme planını savundu
ABONE OL

Japonya Başbakanı Kişida Fumio ile Berlin'deki ortak basın toplantısında konuşan Scholz, bu kararın Rusya ile bir gerilime yol açabileceği yönündeki endişelere katılmadığını belirterek, "2 bin 500 kilometreye kadar menzile sahip silahlar caydırıcı güce sahip ve gelebilecek saldırıların en başından engellemesi gerekiyor." dedi.

Scholz, olası bir savaşı önlemek istediklerini, müttefikleriyle uzun menzilli sistemleri ortaklaşa geliştirmek üzere bir anlaşmaya vardıklarını hatırlattı. ABD füzelerinin Almanya'da konuşlandırılmasının ülkesinin güvenlik stratejisiyle "mükemmel bir uyum" sağladığını kaydeden Scholz, "Bu durum caydırıcı etkisi nedeniyle güvenliği arttırıyor." diye konuştu.

Alman Başbakan, ülkesinin Ukrayna'ya yapacağı silah sevkiyatının Rusya ile doğrudan bir çatışmaya yol açmayacağı yineleyerek, "Burada aldığımız kararlarda her zaman ülkemizin ve NATO'nun güvenliğini göz önünde bulundurduğumuz da bir o kadar açıktır. Bu da yeterince güçlü olmamızı sağlamayı içeriyor. Bu elbette hava savunmasını ve caydırıcılık olasılığını da içeriyor." ifadelerini kullandı.

- KORE YARIMADASINDA YAŞANAN GERGİNLİK ENDİŞE KAYNAĞI

Kore yarımadasındaki gerginlikten endişe duyduklarını vurgulayan Scholz, "Rusya ve Kuzey Kore arasında aylardır gözlemlediğimiz artan işbirliği, BM yaptırımlarının açık bir ihlalidir. Bu bölgede daha fazla istikrarsızlık riski bulunmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Bölgedeki tehdidi gördüklerine işaret eden Scholz, BM Güvenlik Konseyi'nin Rusya ile birlikte aldığı çok net kararların bulunduğunu ve Rusya'nın bu kararları çiğnediğini savunarak, "Bu kabul edilemez ve bölgedeki güvenliği de tehlikeye atıyor." dedi.

2017 yılında Almanya'nın savunmaya 38 milyar avro bütçe ayırdığını hatırlatan Scholz, bu rakamın 2028'de 80 milyar avro olacağını söyledi.

- KİŞİDA: "UKRAYNA'YA AZAMİ DESTEĞE DEVAM EDECEĞİZ"

Japonya Başbakanı Kişida ise Ukrayna'daki durumun Doğu Asya'da da olabileceği uyarısında bulunarak, "Bu bilinçle Ukrayna'ya azami destek sağlamaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Kişida, silah sevkiyatı konusunda ülkesindeki anayasal kısıtlamalara işaret ederek, "Yine de bu kısıtlamalar çerçevesinde azami destek sağlamaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.