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  • Scholz ' çok ciddi tehdit' diyerek duyurdu: Bunu yapmaya devam edeceğiz
Dünya

Scholz ' çok ciddi tehdit' diyerek duyurdu: Bunu yapmaya devam edeceğiz

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimi Avrupa barışı için çok ciddi bir tehdit olarak gördüğünü vurgulayarak, Ukrayna'ya ekonomik desteklerini sürdüreceklerini bildirdi.

AA13 Şubat 2022 Pazar 18:41 - Güncelleme: 13 Şubat 2022 Pazar 18:41
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Scholz, Berlin'de yaptığı açıklamada, söz konusu gerilimin "Avrupa'da barış için çok çok ciddi bir tehdit" olduğunu vurgulayarak, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı toprak bütünlüğünü ve egemenliğini tehlikeye atan bir askeri saldırı yapması durumunda bunun sert tepkiler ve yaptırımları beraberinde getireceği uyarısını tekrarladı.

Ukrayna ve ardından Rusya'yı ziyaret edeceğine dikkati çeken Scholz, "Her iki durumda da mesele, Avrupa'da barışı nasıl güvence altına alabileceğimizle ilgili." dedi.

Scholz, krizden çıkış yolu bulmak için çeşitli uluslararası tartışma formatlarının kullanılması gerektiğini vurguladı.

"Ukrayna, geçmişte olduğu gibi gerekli dayanışmayı göstereceğimizden emin olabilir." diye konuşan Scholz, Ukrayna'ya ekonomik yardımlar konusunda en çok destek veren ülkenin Almanya olduğuna işaret etti. Scholz, "Bunu yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

  • Almanya Başbakanı Olaf Scholz
  • Olaf Scholz
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