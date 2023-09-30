Scholz: Düzensiz göçmenlerin sayısı çok yüksek

Scholz, medya kurumu RedaktionsNetzwerk Deutschland'a (RND) verdiği röportajda, Almanya'ya ulaşan düzensiz göçmenlerin yüzde 70'inden fazlasının başka bir AB ülkesi üzerinden gelmesine rağmen önceden bu ülkelerde kayıt altına alınmadığına işaret ederek, bunun böyle devam edemeyeceğini söyledi.

Başbakan Scholz, "Almanya'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenlerin sayısı çok yüksek. Bu nedenle uzun süredir Avrupa'nın dış sınırlarının korunmasını destekliyoruz." ifadesini kullandı.

Ayrıca Avusturya ile ek sınır güvenliği önlemlerini sürdüreceklerini anlatan Scholz, İsviçre ve Çekya ile ortak sınır kontrolleri yapılması konusunda mutabık kaldıklarını belirtti.

Scholz, iltica başvurusu reddedilen kişilerin ülkeyi terk etmeleri gerektiğine dikkati çekerek, "Bunu sağlamamız lazım." dedi.

Polonya'daki vize usulsüzlüklerine dikkati çeken Scholz, Varşova hükümetinden vizelerin satılmamasını ve düzensiz göçmenlerin kontrol edilmeden Almanya'ya geçmesine onay vermemesini talep etti.

Scholz, bu sebeplerden dolayı Almanya'nın Polonya sınırında kontrollerin artırıldığını kaydetti.

- "Her yeni silah isteğini titizlikle inceliyoruz"

Almanya'nın ABD'den sonra Ukrayna'ya en çok silah tedarik eden ülke olduğunu belirten Scholz, Ukrayna'ya muharebe tankları, ağır silahlar, modern hava savunma sistemleri, çok sayıda mühimmat ve yedek parça tedarik ettiklerini, bu desteği gerektiği sürece sürdüreceklerini anlattı.

Scholz, Ukrayna'nın Taurus füzelerinin talebine ilişkin de "Her yeni silah isteğini titizlikle inceliyoruz. Silahların nasıl bir etki yaratabileceğini araştırıyoruz ve savaşın Rusya ile NATO arasında çatışmaya dönüşme tehlikesi olup olmadığını kendimize soruyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Hiçbir kararı kolay vermediğini vurgulayan Scholz, "Almanya'nın gerektiği sürece Ukrayna'yı destekleyeceğini söylediniz. Bu savaşın uzun süreceğini mi varsayıyorsunuz?" sorusuna, "Bu savaşın daha da uzun sürmesine hazırlanmalıyız." yanıtını verdi.