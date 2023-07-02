Scholz: Fransa'daki görüntüler çok üzücü

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Alman basınına Fransa'daki şiddet olaylarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Fransa'daki olayları endişeyle takip ettiklerini ifade eden Scholz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Fransa'daki durumu başarıyla yatıştıracağından emin olduğunu söyledi. Scholz, "Tabii ki görüntüler çok üzücü olsa da, Fransa'nın istikrarsız hale gelmesini beklemiyorum" dedi.

Fransa'da patlak veren şiddet olaylarının ardından Macron, bugün başlaması planlanan Almanya ziyaretini iptal etmişti.