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Dünya

Scholz, İsrail-Filistin çatışmasında gerilimin büyümemesi için her şeyin yapılmasını istedi

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İsrail-Filistin çatışmasında gerilimin büyümemesi için her şeyin yapılmasını istedi.

AA27 Ekim 2023 Cuma 19:19 - Güncelleme:
Scholz, İsrail-Filistin çatışmasında gerilimin büyümemesi için her şeyin yapılmasını istedi
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Scholz, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenledi.

Zirvede, İsrail-Filistin ihtilafına ilişkin ortak bir tutum bulduklarını ve bunun AB kararlarında yer aldığını belirten Scholz, bunların çok değerli olduğunu söyledi.

Scholz, bu kararlardan ortak önceliklerin ortaya çıktığını işaret ederek "İsrail'in kendisini savunma hakkını desteklemenin yanında gerilimin büyümemesi için her şeyin yapılmasını istiyoruz." dedi.

Bu bağlamda zirvede birçok konunun ele alındığını aktaran Scholz, "Daha sonra rehineler serbest bırakılmalıdır. Acil gerekli insani yardım, su, gıda, tıbbi malzeme; tüm bunların Gazze'ye ulaşması gerekiyor, yeterli ve gerekli miktarda. Bugünkünden daha fazla (Gazze'ye) ulaşmasına ihtiyaç var." diye konuştu.

Scholz, bu savaşın büyümemesi için her şeyin yapılmasının ve söylemlerde açık olunmasının önemli olduğunu dile getirerek "Şu an yaptığım tüm görüşmelerde ele aldığım konu budur." dedi.

İsrail tarafının yanı sıra Türkiye, Katar, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır liderleriyle görüştüğünü işaret eden Scholz, "Bunları sürdüreceğim. Gerginliğin daha fazla artmamasına katkıda bulunmak için herkesin burada etki oluşturması gerektiğine inanıyorum. Bu görüşmeler, birbirimize ihtiyaç duyduğumuz güven için de bir temeldir." değerlendirmesinde bulundu.

"Belki bu, doğru zamanda doğru bir sinyaldir." diyen Scholz, söz konusu konferansın, önemli ülkelerin katılması durumunda işe yarayacağını kaydetti.

  • Almanya Başbakanı Olaf Scholz
  • Almanya Başbakanı Scholz
  • Olaf Scholz

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