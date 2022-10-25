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Dünya

Scholz, Ukrayna için ''Marshall Planı'' istiyor

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşa rağmen Ukrayna'nın yeniden yapılanması için bir 'Marshall Planı' oluşturulmasından yana olduğunu söyledi.

AA25 Ekim 2022 Salı 13:07 - Güncelleme:
Scholz, Ukrayna için ''Marshall Planı'' istiyor
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Scholz, Berlin'de düzenlenen Ukrayna'nın yeniden inşası konferansında yaptığı konuşmada, "Burada söz konusu olan şey yeni bir Marshall Planı oluşturmaktan başka bir şey değildir." dedi.

Ukrayna'nın yeniden inşasının hemen başlatılması gereken ve kuşaklar boyu sürecek bir görev olduğunu belirten Scholz, Ukrayna'yı desteklemeye kararlılıkla devam edeceklerini söyledi.

Savaşın ne zaman biteceğini henüz bilmediklerini ifade eden Scholz, "Savaş bittiğinde de Ukrayna'nın güvenlik, özgürlük ve demokrasi mücadelesinin yanında olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de Ukrayna'nın yeniden inşası için küresel çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

Von der Leyen, kaybedecek zaman olmadığını, Ukrayna'da yıkımın boyutunun büyük olduğunu belirterek hiçbir ülkenin Ukrayna'nın inşası konusunda işin üstesinden tek başına gelemeyeceğini, güçlü ortaklara ve kurumlara ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Berlin'deki konferansta herhangi bir siyasi karar alınması beklenmiyor.

Uzmanların tavsiyeleri daha sonra yayımlanacak ve Ukrayna için kapsamlı bir yeniden yapılanma ve modernizasyon planına ilişkin gelecekteki kararlar için karar alıcılara yol gösterecek.

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