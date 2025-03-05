Scholz ve Zelenski 'Ukrayna'da adil bir barışa giden yolları' görüştü

Hebestreit'in yaptığı yazılı açıklamaya göre, Scholz ve Zelenski telefonda Ukrayna'daki askeri ve insani durumu ele alıp, "Ukrayna'da adil bir barışa giden yollar" hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Scholz, Zelenski'nin mümkün olan en kısa sürede müzakerelere başlama isteğini memnuniyetle karşıladı.

İki lider, ateşkesin bir an önce başlaması ve Ukrayna'da kalıcı barışın sağlanmasında ABD Başkanı Donald Trump'ın liderlik rolünün önemine dair mutabık kaldı.



Scholz ve Zelenski, Ukrayna ile ortakları arasındaki yakın koordinasyonun devam etmesi konusunda hemfikir kaldı.

Almanya'nın Ukrayna ile sarsılmaz dayanışmasının devam ettiğini bir kez daha teyit eden Scholz, Almanya'nın, adil, kapsamlı ve kalıcı bir barış sağlanana kadar Ukrayna'ya destek vermeye devam edeceğini vurguladı.