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Dünya

Scholz'dan Türk halkına taziye mesajı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İstanbul Beyoğlu'ndaki terör saldırısıyla ilgili Türk halkına taziyelerini iletti.

AA14 Kasım 2022 Pazartesi 12:03 - Güncelleme:
Scholz'dan Türk halkına taziye mesajı
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Olaf Scholz, Twitter paylaşımında, "İstanbul'un kalbinden bize ulaşan görüntüler korkunç. Bu zor saatlerde düşüncelerimiz terör kurbanları ve aileleriyle birlikte. Türk halkına en derin taziyelerimizi sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier de dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, terör saldırısı nedeniyle hayatını kaybedenler için taziye mesajı göndermişti.

Steinmeier, mesajında, işlek olan İstanbul'un ortasında meydana gelen patlama haberinden dolayı sarsıldığını belirterek, "Düşüncelerim kurbanlarla ve onların yakınlarıyla. Tüm yaralılara geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu şok anında Almanlar olarak İstanbulluların ve Türk halkının yanındayız." ifadelerine yer vermişti.

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