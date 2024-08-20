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Dünya

Schoof'tan Gazze için ateşkes çağrısı

Hollanda Başbakanı Dick Schoof, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmeden sonra Gazze'de 'derhal ateşkes' ve Gazze'ye daha fazla insani yardım geçişinin sağlanması çağrısında bulundu.

AA20 Ağustos 2024 Salı 22:53 - Güncelleme:
Schoof'tan Gazze için ateşkes çağrısı
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Başbakan Schoof, X'ten yaptığı açıklamada, Netanyahu ile telefonda Gazze'deki insani durumu görüştüğünü ifade etti.

Orta Doğu'da gerilimin daha da tırmanmasını önlenmenin hayati önem taşıdığını belirten Schoof, "Şiddet ve misilleme döngüsü kırılmalıdır." ifadesini kullandı.

Gazze halkına daha fazla insani yardım ulaşmasının zaruri olduğunu vurgulayan Schoof, "Gazze'de derhal ateşkes sağlanması, rehinelerin serbest bırakılması ve Gazze'nin acı çeken halkına engelsiz bir şekilde ulaşabilecek daha fazla insani yardımın ulaştırılmasına yönelik bir anlaşma elzemdir." değerlendirmesinde bulundu.

Schoof, Hollanda'nın ateşkes sağlanmasına yönelik tüm çabaları desteklediğini kaydetti.

  • Hollanda Başbakanı Dick Schoof
  • gazze
  • israil

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