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Dünya

Scott Üssü'nü yeniden inşa edecekler: 247 milyon dolar harcanacak

Yeni Zelanda, Antarktika kıtasındaki Scott Üssü'nü yeniden inşa etmek üzere gelecek 7 yılda 247 milyon dolar harcamayı planlıyor.

AA20 Mayıs 2021 Perşembe 11:54 - Güncelleme: 20 Mayıs 2021 Perşembe 11:54
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Maliye Bakanı Grant Robertson, üssün yeniden inşasına dair harcama planının yer aldığı yeni mali yıl bütçe tasarısını parlamentoya sundu.

Tasarıda, 1957'de kurulan ve Antarktika'daki uluslararası araştırma faaliyetleri için önemli bir merkez olan üssün yeniden inşası için 247 milyon dolar harcanacağı belirtildi.

Proje kapsamında, 1980'lerde inşa edilen 12 ek bina yıkılarak birbiriyle bağlantılı 3 modern tesis inşa edilecek. Tesislerden ilki bilim görevleri, ikincisi mühendislik görevleri ve depolama, üçüncüsü ise yemek ve konaklama için kullanılacak.

Tesis tamamlandığında aynı anda 100 kişiyi misafir edebilecek kapasiteye ulaşacak.

Yeni Zelanda, Antarktika'ya coğrafi yakınlığı nedeniyle öteden beri buz kıtasındaki keşif ve araştırma faaliyetlerinin önemli bir durağı konumunda bulunuyor.

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