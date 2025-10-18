Ordu bünyesinde görevler alacaklarını belirten Abdi, Suriye'nin kuzeydoğusundaki 'polis' güçlerinin de İçişleri Bakanlığı'na entegre edileceğini kaydetti.

SDG elebaşı, bugüne kadar anlaşmanın uygulanmama sebebi olarak Suveyda ve Suriye kıyılarında yaşanan olayları gerekçe gösterdi.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Mazlum Abdi, SDG'nin orduya entegrasyonu için 10 Mart'ta mutabakat imzalamıştı.

SDG daha sonra Haseke'de konferans düzenleyip federal yapı çağrısı yaptı. Bunu 'ulusal birliği zedeleyici' ve '10 Mart anlaşması'na aykırı bulan Şam yönetimi, Paris'te yapılması planlanan görüşmeleri askıya aldı.

PKK/YPG yine yön değiştirdi

Üç tümenle Şam'a bağlanacaklar

ABD'den terör örgütüne milyonlarca dolar destek