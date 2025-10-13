Suriye'de Şam yönetimi ile terör örgütü PKK/YPG'nin uzantısı SDG arasındaki silah bırakma görüşmeleri sürüyor. Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara ile SDG elebaşı Mazlum Abdi, en son 7 Ekim'de bir araya geldi. Suriye medyası, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack başkanlığında yapılan ve ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Amiral Brad Cooper'ın da katıldığı toplantının detaylarını yazdı.

KOMİTE KURULACAK

Suriye medyasının haberlerine göre, Şara ile Abdi, askeri ve güvenlik güçlerinin entegrasyonunu sağlamak için ortak komiteler kurulması konusunda anlaştı. İki taraf arasında yapılan anlaşmaların, ABD'nin gözetiminde gerçekleştirildiği belirtildi. Toplantıda yapılan anlaşmalar, SDG'nin Suriye ordusuna entegre edilmesini ve SDG'ye bağlı üç tümen ile birkaç askeri tugayın Haseke, Rakka ve Deyrizor bölgelerinde Suriye ordusuna katılmasını öngörüyor.

Öte yandan, SDG heyeti ile Suriye Savunma Bakanı Murhaf Abu Kasra ve Genel İstihbarat Servisi Başkanı Hüseyin El Selame arasında ayrı bir toplantı daha gerçekleştirildi.

Ahmed Şara ile Mazlum Abdi, SDG'nin orduya entegrasyonu için 10 Mart'ta sekiz maddelik mutabakat imzalamıştı.

ASAYİŞ DE MERKEZE EMANET

SDG'ye bağlı iç güvenlik güçlerinin de İçişleri Bakanlığı'na bağlanacağı öne sürüldü. Habere göre SDG, kuzey ve doğu Suriye'deki güvenlik güçleri ve yerel liderlik makamlarını koruyacak. Suriye hükümeti ile SDG güçlerinin, bölge halkından kişiler arasından ortaklaşa yetkililer atayacağı da belirtildi. Birleşme tamamlandığında 'SDG' gibi ayrı güçler ortadan kalkacak; tüm birlikler Şam'a bağlı güvenlik güçlerinin isimlerini taşıyacak.

7 Ekim'deki görüşmeye ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack ve CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper da katıldı.

