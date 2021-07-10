“Sea Breeze 2021” tatbikatı bitti

AA 10 Temmuz 2021 Cumartesi 13:36 - Güncelleme: 10 Temmuz 2021 Cumartesi 13:36

Düzenlenmeye başladığı 1997'den bu yana "en büyük tatbikat" olarak kayıtlara geçen Sea Breeze 2021, Karadeniz'in kuzeybatısında gerçekleşti.

Sadece deniz değil zaman zaman hava unsurlarının da katılımıyla Ukrayna topraklarında karada da yapılan tatbikat, 28 Haziran'da başladı.

NATO üyelerinin çoğunlukta olduğu, 30'dan fazla ülkenin katılımıyla düzenlenen tatbikatta 5 bin askerin yanı sıra 32 gemi, 40 hava aracı, 18 özel kuvvetlerden oluşan gruplar yer aldı.

-"KARADENİZ MİLLETLERİ VE ÜLKELERİ BİRLEŞTİRDİ"

Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanı Aleksey Neijpapa, Odessa'da düzenlenen törende tatbikatın sona erdiğini duyurdu.

Tatbikat boyunca askerlere verilen tüm görevlerin yerine getirildiğini belirten Neijpapa, dalgıçların 330 defa su altına daldığını, pilotların 80 saatten fazla uçtuğunu, savaş gemilerinin 13 bin milden fazla yol katettiğini aktardı.

Neijpapa, Karadeniz'in milletleri ve ülkeleri birleştirdiğini söyleyerek, "Deniz bir çit değildir. Bunu düşmanımız anlamıyor." ifadelerini kullandı.

- RUSYA'NIN TEPKİSİ

Rus ordusu, tatbikat nedeniyle son dönemde Karadeniz'deki askeri faaliyetlerini arttırdı.

Sea Breeze 2021 sürerken Rusya yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da 20 uçak ve helikopterin katıldığı, S-400 ve Pantsir-S hava savunma sistemlerinin de yer aldığı denetim tatbikatı gerçekleştirdi. Tatbikatta hava savunma kuvvetlerinin hazır olup olmadığı kontrol edildi.

Rusya, Karadeniz kıyısındaki Krasnodar bölgesinde de S-400 ve Pantsir-S hava savunma sistemleri, bir tatbikat daha yaptı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, tatbikatın "kışkırtıcı" olduğunu belirterek "Washington ve müttefikleri, Karadeniz sularını iş birliği bölgesinden güç çatışması bölgesine dönüştürüyor." ifadesini kullandı.

Sea Breeze 2021 tatbikatında yer alan ABD Donanması komutanlarından John D. John tatbikatta belirlenen alanın dışına çıkılmadığını, Rusya'nın herhangi bir müdahalesiyle karşılaşılmadığını, güvenlik nedeniyle profesyonel şekilde Rusya ile iletişim halinde olunduğunu aktardı.

- TATBİKATTAN ÖNCE KARADENİZ'DE GERGİNLİK

Tatbikatın başlamasına 5 gün kala Karadeniz, Rusya ile İngiltere arasında gerginlik sahası oldu.

Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'ın güneybatısında bulunan Felenk'te İngiltere'ye ait "Defender" adlı savaş gemisine "sınır ihlali" gerekçesiyle Rus donanmasından uyarı ateşi yapıldığı bildirildi.

İngiltere ise Rusya Savunma Bakanlığının İngiliz savaş gemisine uyarı ateşi açıldığı iddialarını reddetti.