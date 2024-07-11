GGK'ye bağlı "Aden" televizyon kanalının haberine göre, Şebve kentindeki Şaab Mezab bölgesine sızan silahlı unsurlar, GGK bünyesindeki Birinci Şebve Savunma Tugayı birliklerinin bulunduğu bölgeyi RPG ve havan toplarıyla hedef aldı.

ÇOK SAYIDA ASKER YARALANDI

Yola döşenen patlayıcının takviye için gelen askerleri taşıyan aracın geçişi sırasında patlatılması sonucu 3 asker hayatını kaybetti, çok sayıda asker yaralandı.

SALDIRIYI ÜSTLENEN OLMADI

Silahlı unsurlar, ayrıca havan topları, RPG'ler, orta ve hafif makineli tüfeklerle GGK güçlerini hedef alırken, saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.