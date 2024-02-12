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Dünya

Seçim anketi Biden'ın aleyhine sonuçlandı! ''Başkanlık yapmak için çok yaşlı''

ABD'de yapılan en son anket, seçmenlerin 5'te 4'ünden fazlası Başkan Joe Biden'ı bir dönem daha başkanlık yapamayacak kadar yaşlı olduğu yönünde görüş bildirdi.

AA12 Şubat 2024 Pazartesi 03:08 - Güncelleme:
Seçim anketi Biden'ın aleyhine sonuçlandı! ''Başkanlık yapmak için çok yaşlı''
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ABC News/Ipsos tarafından yapılan ankette, katılımcıların yüzde 86'sı, 81 yaşındaki Biden'ın ikinci dönem başkanlık yapmak için "çok yaşlı" bulduğunu söyledi.

9-10 Şubat'ta yapılan ankete göre, aynı kitlenin yüzde 59'u, Biden'la eski ABD Başkanı Donald Trump'ın da ikinci dönem başkanlık için çok yaşlı olduğunu dile getirdi.

Anket sorularını cevaplayanların yüzde 27'si ise yalnızca Biden'ı bir dört yıl daha başkanlık yapmak için "çok yaşlı" bulduğunu belirtirken, bağımsız seçmenlerde bu rakam Biden için yüzde 91'e, Trump için yüzde 71'e çıktı.

Aynı ankete göre, ABD'li seçmenlerin çoğu (yüzde 44'e - 26) Trump'ın Biden'a göre ülke sınırlarını daha iyi koruyacağına inanıyor.

Ayrıca, giderek daha fazla Amerikalı, ekonomi, suçla mücadele ve enflasyon gibi konularda Biden'dan daha çok Trump'a güveniyor.

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