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Dünya

Seçim anketlerine göre Biden, Trump'ın 5 puan gerisinde kaldı

ABD'de kasımdaki başkanlık seçimleri için yapılan son ankete göre Başkan Joe Biden, eski Başkan Donald Trump'ın 5 puan gerisinde kaldı.

AA2 Mart 2024 Cumartesi 20:47 - Güncelleme:
Seçim anketlerine göre Biden, Trump'ın 5 puan gerisinde kaldı
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New York Times/Siena College ortaklığında gerçekleştirilen anket, Demokrat Parti ile Cumhuriyetçi Parti başkan adayları arasındaki son durumu ortaya koydu.

Ulusal düzeyde yapılan ankete katılan seçmenlerin yüzde 43'ü 5 Kasım'da Biden'a oy vereceklerini ifade etti, Trump'ı seçeceklerini belirtenlerin oranı ise yüzde 48 çıktı.

2020'deki başkanlık seçimlerinde Biden'a oy verenlerin yüzde 83'ü kasımda ikinci kez aynı adayı destekleyebileceklerini, aynı yıl Trump'a oy verenlerin yüzde 97'si de yeniden kendisi için oy kullanacaklarını kaydetti.

Ankete katılanların yüzde 47'si Biden'ın "görevini yürütme biçimini" kesinlikle onaylamadığını, her 4 katılımcıdan biri ülkenin yanlış yönde gittiğini düşündüğünü belirtti.

NYT ve Sienna ortaklığında aynı sorularla geçen yıl yapılan ankette de Trump, kayıtlı seçmenlerde Biden'ın 2 puan önünde çıkmış ancak "Seçiciler Kurulu" (Electoral College) delegeleri açısından da Biden, 2 puanla Trump'ı geride bırakmıştı.

25-28 Şubat'ta ulusal düzeyde gerçekleştirilen ankete her 2 partiden rastgele seçilen 980 kayıtlı seçmenin katıldığı bildirildi.

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