Seçim sonuçları nedeniyle istifa etmişti... Yerine geçecek isim belli oldu

Avustralya'da eski Savunma Bakanı Peter Dutton, muhalefetteki Liberal Parti Genel Başkanlığına seçildi.

Dutton oy birliğiyle partinin yeni genel başkanı seçilirken eski Çevre Bakanı Sussan Ley de Dutton'un yardımcılığına getirildi.

Dutton, Liberal Parti Genel Başkanı olarak düzenlediği ilk basın toplantısında, Şi Cinping liderliğindeki Çin'in Avustralya'nın en büyük gündemi haline geleceğini ifade etti.

Ülkesinin savunulmasına destek olacak tüm politikalara destek olacağına dikkati çeken Dutton, Çin ile verimli ilişkilerin olmasını istediğini söyledi.

Dutton, Çin ile ilişkilerin iyileştirilmesini istediğini ancak bunun Çin'in sorunu olduğunu dile getirdi.

Banliyölerde ve yerel bölgelerde yaşayan Avusturalya'nın "unutulmuş halkını" temsil etme sözü veren Dutton, seçimlerden galibiyetle çıkan İşçi Partisinin yönetiminde geçecek 3 yılın Avustralyalılar için zor olacağını belirtti.

Dutton, gelecek seçimlerden önce halka, İşçi Partisinin kaçınılmaz karışıklığını düzeltecek bir plan sunacaklarını ifade etti.

Bu arada, Morrison, Dutton ve Ley'i yeni görevleri dolayısıyla tebrik etti.

Dutton önceki kabinelerde Sağlık, Göç ve Sınır Koruma, İçişleri ve Savunma Bakanı olarak yer almıştı.

Göç ve Sınır Koruma Bakanlığının adının 2017'de İçişleri Bakanlığı olarak değiştirilmesi sonucu, Dutton, görevine İçişleri Bakanı olarak devam etmişti.

- ULUSAL PARTİ DE YENİ GENEL BAŞKANINI SEÇTİ

Liberal Partinin koalisyon ortağı olan Ulusal Partinin Genel Başkanlığına David Littleproud seçildi.

Genel Başkan Yardımcılığına da Senatör Perin Davey getirildi.