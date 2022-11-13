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Dünya

Seçim sonucunu yazı tura belirledi

ABD'de 8 Kasım'da yapılan ve henüz tüm sonuçları açıklanmayan Kongre ara seçiminde kritik bir gelişme yaşandı. Nevada'da Demokrat Parti, Senato'yu kaybetmedi. Temsilciler Meclisi için ise kıran kırana mücadele sürüyor. Kentucky'de de belediye meclisi üyeliği ve sulh hakimi seçiminde sonuçlar eşit çıktı. Eyalet yasaları devreye girdi, galipler yazı-tura yöntemiyle belirlendi.

TRT Haber13 Kasım 2022 Pazar 12:32 - Güncelleme:
Seçim sonucunu yazı tura belirledi
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ABD ara seçiminde Senato'da düğüm çözüldü.

Nevada'da kazanan Demokratlar Senato'da 50 sandalyeye ulaştı, Başkan Yardımcısı'nın oyu ile birlikte üstünlüğünü korudu. Bu sonucun ardından Georgia eyaletinde düzenlenecek ikinci tur seçimin bir önemi kalmadı.

SEÇİM SONUCUNU YAZI TURA BELİRLENDİ

Kentucky'de de belediye meclisi üyeliği ve sulh hakimi seçiminde sonuçlar eşit çıktı. Eyalet yasaları devreye girdi, galipler yazı-tura yöntemiyle belirlendi.

Temsilciler Meclisi için ise kıran kırana mücadele devam ediyor. Şu ana kadar Cumhuriyetçiler 211, Demokratlar 202 sandalye kazandı.

Temsilciler Meclisinde çoğunluk için 218 sandalye gerekiyor. Cumhuriyetçilerin kalan sandalyelerde üstünlük kurması bekleniyor.

ABD'DE ARA SEÇİM SONUÇLARI KRİTİK ÖNEME SAHİP

Zira ülke tarihinde genellikle Başkanın rakibi ara seçimde Kongre'de kontrolü sağlarken, bu defa Başkanın partisi Senato'yu kaybetmedi.

Ara seçim sonuçlarının demokratlar için hem bir güven hem de uyarı mesajı taşıdığı görüşü hakim.

Cumhuriyetçiler içinse fatura eski Başkan Donald Trump'a kesildi. Trump'ın seçime müdahil olmasının sonuçları olumsuz etkilediği yorumları yapıldı.

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