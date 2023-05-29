İSTANBUL 22°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Mayıs 2023 Pazartesi / 10 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    20,0939
  • EURO
    21,6092
  • ALTIN
    1257.4
  • BIST100
    4754.86
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Seçim zaferi sonrası Kremlin'den Türkiye açıklaması! ''Yakın zamanda gerçekleşecek''
Dünya

Seçim zaferi sonrası Kremlin'den Türkiye açıklaması! ''Yakın zamanda gerçekleşecek''

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti. Erdoğan'ın zaferiyle birlikte Türk-Rus ortak işbirliği projelerine değinen Peskov, “Rusya ile Türkiye, ortak projeleri şimdiden oldukça dinamik bir biçimde gerçekleştiriyorlar. Tabii ki bu dinamiğin korunmasını umuyoruz.' dedi. Peskov, Putin ve Erdoğan arasında bir telefon görüşmesi olup olmayacağına ilişkin soruya, “Böyle bir görüşmenin yakın zamanda gerçekleşeceğini söyleyebilirim' cevabını verdi.

IHA29 Mayıs 2023 Pazartesi 15:05 - Güncelleme:
Seçim zaferi sonrası Kremlin'den Türkiye açıklaması! ''Yakın zamanda gerçekleşecek''
ABONE OL

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dün seçim sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etmesinin ardından bugün de Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov'dan açıklamalar geldi.

Erdoğan'ın zaferiyle birlikte Türk - Rus ortak işbirliği projelerine değinen Peskov, "Rusya ile Türkiye, ortak projeleri şimdiden oldukça dinamik bir biçimde gerçekleştiriyorlar. Tabii ki bu dinamiğin korunmasını umuyoruz. Elbette gerçekleştirmek istediklerimiz oldukça iddialı projeler" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında bir telefon görüşmesinin planlanıp planlanmadığı sorusuna cevap veren Peskov, "Cumhurbaşkanı ile gerçekleştirilecek telefon görüşmeleri üstünde oldukça hızlı bir biçimde anlaşmaya varılıyor. Böyle bir görüşmenin yakın zamanda gerçekleşeceğini söyleyebilirim" diyerek liderlerin telefon görüşmesi yapabileceğini doğruladı.

Liderlerin bire bir formatta bir görüşme gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceğine de cevap veren Peskov, "Öyle ya da böyle gelecekte bu görüşme muhakkak gerçekleşecek ancak şu an için zamanı konusunda bir tahminde bulunamıyorum" ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.