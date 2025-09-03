Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde 14 Eylül'de yapılacak yerel seçim öncesi Almanya için Alternatif Partisi'nin (AfD) adayları peş peşe ölmeye başladı. FOCUS'ta yer alan habere göre AfD'nin adaylarından Ralph Lange, Stefan Berendes ve Wolfgang Klinger kısa süre içinde sağlık sorunlarından dolayı hayatını kaybetti. Adaylardan Wolfgang Seitz ise kalp krizi geçirdi; tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Wolfgang Seitz- Patrick Tietze

YEDEK ADAY DA KALMADI

Alman basını ve sosyal medyada ölümlerin 'şüpheli' olduğu yönünde yorumlar yapılırken; AfD'nin yedek listesindeki isimler de bir bir ölmeye başladı. Karaciğer rahatsızlığı olan adaylardan René Herford, böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Son olarak Patrick Tietze'den acı haber geldi. Ölüm nedenin ise intihar olduğu açıklandı. Polise göre AfD'li 6 adayın ölümünün hiçbirinde suç unsuruna rastlanmadı. Adayların ani ölümü parti içinde de şok etkisi yarattı. AfD eş başkanı Alice Weidel, peş peşe ölümlerin 'istatistiksel olarak neredeyse imkansız' olduğunu belirtti.

Alice Weidel

TESADÜF OLAMAZ

POLITICO'ya konuşan AfD eyalet başkan yardımcısı Kay Gottschalk, bunun bir tesadüf olmadığını düşündüğünü; ancak eldeki bilgilerin henüz şüpheleri doğrulamadığını söyledi. Diğer AfD'li federal başkan yardımcısı Stephan Brandner da bunun bir tesadüf olduğuna şüpheyle yaklaşarak "Seçimlerden önce bu kadar kısa bir sürede bir partiden bu kadar çok siyasetçinin öldüğünü hiç duymadım" dedi.

OYLAR YENİDEN BASILACAK

Alman basını, Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki ölümler nedeniyle oy pusulaların geçersiz olduğunu; bu nedenle oyların yeniden basılacağını yazdı.

MUSK'TAN AŞIRI SAĞCILARA DESTEK

Tesla CEO'su Elon Musk, Almanya'daki yerel seçimleri öncesi, aşırı sağcı AfD'ye destek verdi. Musk, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, AfD'yi seçmemekle Almanya'nın 'sonunun geleceğini' öne sürdü.

GÖÇMEN VE İSLAM KARŞITI

2013'te euro karşıtı parti olarak kurulan AfD, aşırı sağ çizgide ilerliyor. Göçmen ve İslam karşıtı politikalarıyla öne çıkıyor.