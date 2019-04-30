Seçimi kazanan Sanchez ortak arıyor
Genel seçimlerin düzenlendiği İspanya’da 11 yıl aradan sonra sosyal demokrat PSOE yeniden zafer elde etti. Hiçbir partinin hükümet kuracak çoğunluğa erişmediği ülkede asıl sürprize ilk kez meclise giren aşırı sağcılar imza attı.
İspanya’da pazar günü yapılan seçimlerden Sosyalist İşçi Partisi’nin (PSOE) zaferiyle sonuçlandı. PSOE’nin 123 vekil çıkararak birinciliği aldığı mecliste, merkez sağ Halk Partisi (PP) 66, liberal sağdan Vatandaşlar (C’s) Partisi 57, aşırı sol görüşlü Unidas Podemos 42, aşırı sağcı Vox ise 24 sandalyeye sahip oldu. Ülkede 11 yıl aradan sonra yine 1’inci siyasi parti konumuna gelen PSOE’nin lideri ve mevcut Başbakan Pedro Sanchez, Madrid’deki genel merkez binasında balkon konuşmasında, “Sol görüşümüzle tüm siyasi partilere elimizi uzatacağız” dedi.
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Hükümet kurmak için 176 vekilin desteğine ihtiyacı olan Sanchez’in ya liberal sağ C’s Partisi ya Podemos’a teklif götürmesi bekleniyor.
PSOE taraftarları seçim gecesi C’s lideri Albert Rivera’ya yönelik attığı “Rivera ile hayır” sloganıyla sağ ile koalisyonu reddederken, Sanchez’in elinde sadece Podemos’la ortaklık ihtimali kalmış durumda. Fakat aşırı solcuların vekil desteği yetmeyen Sanchez’in, bağımsızlık isteyen Katalan partilerinin de desteğine muhtaç durumda.
Podemos lideri Pablo Iglesias Haziran 2018’de kurulan PSOE’nin azınlık hükümetine dışarıdan destek verdiklerini hatırlatarak bu sefer koalisyon hükümetinde yer alma isteklerini ortaya koyarken, Katalanlara verilecek her türlü imtiyazın sağ partileri güçlendirmesi bekleniyor.
Faşistler ilk kez mecliste
Erken seçimlerden sosyal demokrat PSOE’nin birinci çıktığı İspanya’da sandıkta asıl sürprizi aşırı sağcı Vox yaptı. Oyların yüzde 11’ini, meclisteki 350 sandalyenin ise 24’ünü alan Vox, ülkenin demokrasi tarihinde meclise giren ilk faşist parti oldu. Santiago Abascal’ın lideri olduğu Vox, merkez medyanın sansürüne rağmen seçim sonuçlarını “Ötekilerin zaferi” olarak nitelendirdi. Fas’tan göçü engellemek için İspanya’nın Afrika’daki topraklarına duvar örülmesini öneren parti, femnistleri ‘femi-nazi’ olarak tanımlıyor. Federalizmi yıkarak yeniden üniter sisteme geçişi savunan Vox, diktatör Franco’nun hatıralarının ve boğa güreşi geleneğinin korunmasını talep ediyor.
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