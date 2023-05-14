Seçimler için Türkiye'ye gelen PKK destekçisi Fransız vekil ülkesine geri gönderildi

HDP, 'seçim gözetmenliği' yapması için terör örgütü PKK'nın gösterilerinde boy gösteren Fransız Parlamenter Sandra Regol'u Türkiye'ye davet etmişti. Terör örgütü PKK propagandası yapan Fransız Parlamenter Regol, İstanbul Havaalanına geldikten sonra ilk uçakla ülkesine geri gönderildi.

HDP'nin davetiyle seçimlerde gözetmenlik yapmak üzere Türkiye'ye davet edilen Fransız Yeşiller Partisi Milletvekili Sandra Regol, ülkesine geri gönderildi. Regol, Türkiye'ye giderken İstanbul Havaalanında geri çevrildiğini sosyal medya hesabından paylaştı.

GERİ GÖNDERİLMESİNİN ARDINDAN PAYLAŞIM YAPTI

HDP propagandası yapmasıyla tanınan Regol, geri gönderilmesinin ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"Bu hafta sonu seçimler için Türkiye'ye gitmem gerekiyordu. Cuma öğleden sonra İstanbul'a vardığımda bölgeye giriş yasağı konusunda bilgilendirildim. Bir gece sahada tutuldum,. 14 saat sonra bu sabah ilk uçakla geri gönderildim."

Terör örgütü PKK'nın gösterilerinde boy gösteriyor

HDP ve PKK ile işbirliği yapan Fransız vekil Paris'te terör örgütü PKK'nın kuruluş yıldönümü dahil çok sayıda etkinliğe katılmıştı.