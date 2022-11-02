Seçimlerde istediğini alamayan Lapid, BM İklim Zirvesi'ne katılımını iptal etti

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberine göre, Başbakan Lapid, dün düzenlenen genel seçimlerin ortaya koyduğu tablo üzerine BM İklim Zirvesi'ne katılmak için yapacağı Şerm eş-Şeyh ziyaretini iptal etti.

Lapid'in yerine zirvede İsrail heyetine Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un başkanlık edeceği kaydedildi.

İsrail'de resmi olmayan sandık sonuçlarına göre, eski Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki sağ blokun 120 sandalyeli Mecliste 65 milletvekiline ulaşmasıyla yeni hükümeti kurması bekleniyor.