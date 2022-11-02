İSTANBUL 20°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Kasım 2022 Çarşamba / 8 RebiülAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6236
  • EURO
    18,4311
  • ALTIN
    990.817
  • BIST100
    4089.27
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Seçimlerde istediğini alamayan Lapid, BM İklim Zirvesi'ne katılımını iptal etti
Dünya

Seçimlerde istediğini alamayan Lapid, BM İklim Zirvesi'ne katılımını iptal etti

İsrail Başbakanı Yair Lapid'in 6-18 Kasım'da Mısır'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27. Taraflar Konferansı'na (COP27) katılımını iptal ettiği bildirildi.

AA2 Kasım 2022 Çarşamba 16:35 - Güncelleme:
Seçimlerde istediğini alamayan Lapid, BM İklim Zirvesi'ne katılımını iptal etti
ABONE OL

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberine göre, Başbakan Lapid, dün düzenlenen genel seçimlerin ortaya koyduğu tablo üzerine BM İklim Zirvesi'ne katılmak için yapacağı Şerm eş-Şeyh ziyaretini iptal etti.

Lapid'in yerine zirvede İsrail heyetine Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un başkanlık edeceği kaydedildi.

İsrail'de resmi olmayan sandık sonuçlarına göre, eski Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki sağ blokun 120 sandalyeli Mecliste 65 milletvekiline ulaşmasıyla yeni hükümeti kurması bekleniyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.