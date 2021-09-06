Seçimlere yönelik yasa tasarısı onaylandı: 2025'te yürürlüğe girecek

AA 6 Eylül 2021 Pazartesi 19:42 - Güncelleme: 6 Eylül 2021 Pazartesi 19:42

Özerk Yönetimin Başbakanı Hacı Murad İbrahim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Seçimlerin ertelenmesine ilişkin tasarı 15 lehte ve 3 aleyhte oyla kabul edildi" dedi.

Kongre ve Senato'ya en az 7 yasa tasarısı sunulduğu belirtilirken, 6'sının uzatma talebinde bulunduğu birinin ise seçimlerin 2022'de kararlaştırılan zamanda yapılması gerektiğine dair olduğu aktarıldı.

Kongrede sürecin devam ettiğine işaret eden İbrahim, "Senato ve Kongre arasında küçük bir uyuşmazlık var ancak iki meclis tarafından kolayca çözülebilir." şeklinde konuştu.

Kongrenin tasarıyı onaylamasından sonra, yasanın imzalanmak üzere Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'ye gideceği aktarıldı.

Söz konusu gelişme, Bangsamoro Geçiş Hükümeti'nin seçimlerin 2025 yılına uzatılması konusundaki yoğun tartışmalarının ardından geldi.

Bangsamoro Geçiş Hükümeti 2019'da kurulmadan önce, İbrahim liderliğindeki Moro İslami Kurtuluş Cephesi (MILF), Manila ulusal hükümetiyle barış müzakereleri yaptığı sırada altı yıllık bir geçiş dönemi talep etti ancak müzakereler, 2022 yılına kadar İbrahim yönetiminde üç yıllık bir geçiş hükümetiyle sonuçlandı.

İki taraf, geçiş hükümetinin bölgesel yönetimin kontrolünü ele geçirmesini ve seçimlerin yapılmasının kararlaştırıldığı 2022 yılına kadar işleri yürütmesini kabul etti ancak sürenin 2025'e kadar uzatılması konusunda talepler devam etti. Bangsamoro Geçiş Hükümeti'nin neredeyse tüm milletvekilleri oybirliğiyle önergeyi desteklerken, bölge sakinleri de son aylarda talebi destekleyen mitingler düzenledi.

Geçiş Hükümetinin üyeleri, Bangsamoro Organik Yasası'nda yer alan siyasi ve normalleşme süreçlerini uygulamak için daha fazla zamana ihtiyaçları olduğuna inanıyor.

Bangsamoro, çoğunluğu Müslüman ve Moro etnik grubundan oluşan yaklaşık beş milyon insanın yaşadığı bir bölge.

MILF, 20. yüzyılın ortalarından bu yana bölgenin özerklik mücadelesine öncülük ediyor.

21 Ocak ve 6 Şubat 2019'da yapılan referandumlarda halk, bölgeye kapsamlı özerklik getiren Bangsamoro Organik Yasası'nı kabul etmişti. Yapılan barış görüşmelerinin ardından Bangsamoro Geçiş Otoritesi kurulmuştu.