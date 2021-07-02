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Dünya

Seçimleri kazanan Paşinyan'a soğuk duş!

Ermenistan'da muhalefet ittifakı, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın kazandığı seçimin iptali için anayasa mahkemesine başvurdu.

Reuters2 Temmuz 2021 Cuma 11:24 - Güncelleme: 2 Temmuz 2021 Cuma 11:24
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Ermenistan'ın eski Devlet Başkanı Robert Kocharyan'ın liderlik ettiği muhalefet ittifakı, kaybettiği 20 Haziran'daki seçimin sonuçlarının iptal edilmesi için anayasa mahkemesine başvurdu.

Haber TASS haber ajansında yer aldı.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Karabağ'daki askeri başarısızlık nedeniyle maruz kaldığı yoğun eleştirilere rağmen genel seçimlerde galip gelirken, muhalefet seçim sonuçlarını tanımayacaklarını açıklamıştı. Paşinyan'ın partisi Civil Contract parlamento seçimlerini %53.91 oyla kazanmıştı. Kocharyan'ın Ermenistan ittifak bloğu ise %21.9 oy almıştı.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) uluslararası gözlemcileri seçimlerin rekâbetçi şekilde gerçekleştirildiğini ve iyi yönetildiğini açıklamışlardı.

Paşinyan, Ermenistan'ın geçen yıl Dağlık Karabağ'da Azeri güçlerine yenilmesi sonrası oluşan siyasi krizi çözmek için erken seçime gitmişti.

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