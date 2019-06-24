Korku filmi gibi olay! Dondurucu soğuk, zifiri karanlık, kapılar kilitli, telefonun şarjı yok...

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Sefer sırasında uyuyakaldığı uçakta unutuldu

Kanada'da bir kadın yolcu, sefer sırasında uyuyakaldığı uçakta unutuldu.

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BBC'nin haberine göre, 9 Haziran'da Quebec-Toronto seferi sırasında uyuyan Tiffani Adams, gözlerini açtığında uçağın parka çekildiğini fark etti.

Adams, Facebook hesabında yaptığı paylaşımda, uçak indikten birkaç saat sonra gece yarısı uyandığında kendisini dondurucu soğuk ve zifiri karanlıkta bulduğunu söyledi.

Tiffani Adams'ın yardım istemek için arkadaşı Deanna Dale'yi aradığı ancak telefonunu şarj edemediğinden görüşmenin bir dakikadan az sürdüğü, yine dikkati çekmek için uçağın kokpitine fener yerleştirdiği belirtildi.

Dale'nin Toronto Pearson Havaalanı yönetimiyle iletişime geçerek durumdan haberdar ettiği, Adams'ın bir bagaj görevlisi tarafından bulunduğu ifade edildi.

Air Canada havayolu şirketinin, olay üzerine Adams'a limuzin ve otel hizmeti önerdiği ancak Adams'ın öneriyi reddederek bir an önce eve gitmek istediği kaydedildi.

Yaşadıklarını "dehşet verici" olarak nitelendiren Adams, geceleri kabuslar gördüğünü söyledi.

Air Canada, doğruladığı olay hakkında soruşturma yürütüldüğünü duyurdu.

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