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Dünya

Şehit Heniyye için taziyeler Doha'da kabul ediliyor

İran'da suikasta uğrayan ve Katar'da dün toprağa verilen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için taziyeler Doha'da kabul ediliyor.

AA3 Ağustos 2024 Cumartesi 14:12 - Güncelleme:
Şehit Heniyye için taziyeler Doha'da kabul ediliyor
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Dünyanın birçok yerinden gelen siyasi parti temsilcileri, Katar'ın başkenti Doha'da bulunan elçilikler, ilmi heyetler, İslami hareketlerin ileri gelenleri, çeşitli sivil toplum kuruluşları, vakıf temsilcileri ve diğer misafirler geniş güvenlik tedbirleri altında Doha'daki taziye evinde Hamas yöneticileri ve Heniyye ailesine taziye ziyaretinde bulunuyor.

Misafirleri Halid Meşal, Usame el-Hamdan, Sami Ebu Zuhri gibi Hamas'ın üst düzey yöneticileri ile Heniyye ailesi karşılıyor, taziyeleri kabul ediyor.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, 31 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramıştı. Heniyye'nin naaşı dün Katar'ın başkenti Doha'da İmam Muhammed bin Abdulvehhab Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Doha'nın 15 kilometre kuzeyindeki Lusail kentinde bulunan mezarlığa defnedilmişti.

  • İsmail Heniyye
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