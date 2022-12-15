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Dünya

Sejm, Rusya'yı ''terör sponsoru devlet'' ilan etti

Polonya Parlamentosu'nun alt kanadı olan Sejm, Rusya'yı 'terör sponsoru devlet' ilan eden bir kararı kabul etti.

AA15 Aralık 2022 Perşembe 12:40 - Güncelleme:
Sejm, Rusya'yı ''terör sponsoru devlet'' ilan etti
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Sejm tarafından dün akşam saatlerinde yayımlanan bildiride, Rusya'nın sistematik olarak insan haklarını ve uluslararası hukuku ihlal ettiği belirtildi.

Rusya'nın soykırım suçu işlediği ve diğer ülkelerin topraklarına saldırdığı vurgulanan bildiride, "Sejm, Rusya Federasyonu'nu terör araçlarını uygulayan ve terörü destekleyen bir devlet olarak tanımıştır." ifadesi kullanıldı.

Bildiride, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığına ilişkin "Ukrayna'nın egemenliğinin, siyasi bağımsızlığının ve toprak bütünlüğünün ihlalidir." ifadesine yer verildi.

Sejm Bildirisinde, Rusya'nın Smolensk şehrinde 2010'da Polonya Hava Kuvvetlerine ait bir uçağın düşmesi sonucu, dönemin Polonya Cumhurbaşkanı Lech Kaczynski, diğer üst düzey yetkililer ve NATO askeri komutanları da dahil olmak üzere uçaktaki 96 kişinin tamamının hayatını kaybetmesinden Moskova sorumlu tutuluyor.

  • Polonya Parlamentosu
  • Rusya
  • Sejm

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